De la Torre ve "natural" y "lógico" que la Universidad evalúe la propuesta de la Nueva Rosaleda

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este viernes que ve "lógico" y "natural" que la Universidad evalúe la propuesta de ubicar la Nueva Rosaleda en el campus de Teatinos y ha opinado que va a "ser muy beneficioso" para la institución académica malagueña.

Cabe recordar que la Universidad constituirá de forma inmediata una comisión de expertos para estudiar "con el máximo rigor técnico, jurídico y patrimonial" el informe que plantea la idoneidad de la construcción del estadio de 'La Nueva Rosaleda' sobre terrenos de su propiedad, en la ampliación del campus de Teatinos.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre si ha podido hablar con la Universidad sobre la ubicación, ha explicado que "la facilidad para vernos es total y absoluta cuando el rector bien tenga ese resultado del comité de expertos o antes, lo que quiera".

No obstante, ha avanzado, antes de lo que diga el comité de expertos, que "intuyo que va a ser muy beneficioso para la universidad, pero es lógico que la universidad lo vea".

"Me parece muy natural que lo vea y valore en qué medida, de qué forma y qué puede haber, además del campo o aprovechando el campo, en los bajos, que son siempre importantes, algún espacio que fortalezca, que crea sinergia con lo que es la vida de la universidad", ha añadido el regidor, que, entre otros ejemplos, ha puesto la medicina deportiva.

A juicio de De la Torre, "es un tema que ellos pueden desarrollar y que en el desarrollo y en el planteamiento del campo se puede y se debe tener presente", ha sostenido De la Torre, quien ha incidido en que "no es lo mismo un campo de fútbol hecho en un espacio, no sé, ajeno a la vida de la ciudad, que en un espacio como este de la universidad; y el campo, en su diseño, debe tener en cuenta las reflexiones que hagan la Universidad". "Me parecen muy razonable", ha concluido.