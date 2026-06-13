Torremolinos implanta en sus playas semáforos inteligentes con información sobre radiación ultravioleta - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha implantado un sistema de información sobre radiación ultravioleta en las playas del municipio. Una iniciativa que combina tecnología, salud pública e innovación turística con el objetivo de mejorar la seguridad y la experiencia de residentes y visitantes.

Los denominados semáforos inteligentes permiten conocer de forma rápida y visual la intensidad de los rayos UV cada momento, favoreciendo una mayor prevención y seguridad. Una actuación que sitúa a Torremolinos entre los municipios pioneros en la aplicación de tecnología preventiva en el litoral andaluz, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Estos dispositivos ya se encuentran operativos en las cuatro playas del municipio: La Carihuela, Bajondillo, Playamar y Los Álamos. Los mismos permiten conocer en tiempo real el nivel de radiación ultravioleta existente mediante un sistema visual basado en colores, facilitando que usuarios y turistas puedan adoptar medidas de protección adecuadas frente a la exposición solar.

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN

El proyecto, más allá de su componente tecnológico, "nace con una clara vocación pedagógica y de sensibilización social". La Costa del Sol registra durante gran parte del año niveles elevados de radiación ultravioleta, especialmente durante los meses de primavera y verano.

Sin embargo, muchas personas desconocen el riesgo real al que están expuestas o la necesidad de adaptar las medidas de protección según la intensidad de la radiación existente en cada momento.

Estos semáforos inteligentes permiten trasladar esta información de forma sencilla, inmediata y comprensible, convirtiéndose en una herramienta de educación ambiental y sanitaria accesible para toda la población. La iniciativa busca fomentar hábitos saludables, promover el uso responsable de la protección solar y contribuir a la prevención de enfermedades relacionadas con la exposición prolongada a los rayos UV, como quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel o cáncer de piel.

Desde el Ayuntamiento han señalado que la instalación de estos dispositivos se enmarca "dentro de la estrategia municipal de mejora continua de los servicios de playa y de consolidación de Torremolinos como destino turístico innovador, sostenible y comprometido con el bienestar de vecinos y visitantes".

Las playas son uno de los principales activos turísticos del municipio y reciben cada año cientos de miles de usuarios, han añadido y han incidido en que "incorporar soluciones tecnológicas orientadas a la seguridad y la información constituye una apuesta por un modelo de turismo más inteligente, donde la tecnología se pone al servicio de las personas".

Asimismo, han destacado desde el Consistorio que "este proyecto refuerza además la imagen de Torremolinos como un destino que apuesta por la calidad, la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la experiencia turística y la protección de quienes disfrutan de su litoral".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Torremolinos "continúa avanzando hacia un modelo de playa inteligente en el que la tecnología se convierte en un instrumento para mejorar la calidad de vida, la seguridad y la experiencia de quienes disfrutan cada día del litoral".

Por último, han recordado que esta actuación está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Torremolinos, Paraíso Inteligente", en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado en su integridad por la Unión Europea, a través de los Fondos Next-GenerationEU.