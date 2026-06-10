Torremolinos invertirá más de un millón en la transformación de la zona infantil del Parque de La Batería - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) llevará a cabo la ampliación y transformación de la zona infantil del Parque de La Batería, un proyecto que contempla la renovación integral de las zonas de juego, amplios espacios de sombra, juegos inclusivos y una innovadora área acuática.

La licitación, abierta hasta el 4 de julio, cuenta con un importe de 1.090.440,95 euros --impuestos incluidos-- y plantea por un lado la obra civil y urbanización de la zona del parque afectada, y por otro, el suministro y la instalación del área temática de juegos infantiles, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha incidido en que "avanzamos con la licitación en un proyecto que plantea convertir la zona infantil del Parque de La Batería en uno de los grandes referentes del ocio familiar de la provincia. Un nuevo espacio diseñado para compartir, convivir y disfrutar".

Además, ha subrayado que "la actuación contempla la renovación integral de la zona de juego, con nuevas áreas más modernas, accesibles, inclusivas y amplios espacios de sombra".

La actuación, llamada a convertirse en referente del área metropolitana de Málaga, plantea la reordenación de zonas del parque, la adecuación paisajística, la creación de espacios de estancia y esparcimiento, la dotación de infraestructura verde y la implantación de áreas temáticas de juegos infantiles para promover la convivencia, el ocio saludable y el disfrute de las familias.

El proyecto contempla la instalación de elementos de juego inclusivos y adaptados a diferentes franjas de edad, la sustitución del pavimento y la mejora de la accesibilidad con recorridos peatonales, cumpliendo los criterios de accesibilidad universal.

ZONAS DE SOMBRA Y JUEGOS CON AGUA

El Ayuntamiento de Torremolinos implantará dos zonas diferenciadas de juego. Por un lado, elementos de juego en seco de gran potencial visual con un diseño original y único, un área de 700 metros cuadrados que, a su vez, se dividirá en diferentes espacios que permitirán la instalación de vegetación y elementos de sombra, generando zonas separadas pero que estén integradas en el conjunto del área infantil mediante pasarelas elevadas o recorridos definidos en el pavimento.

Las soluciones de los propios juegos y el diseño de elementos de sombraje permitirán dotar a la zona infantil de sombra, ya sea con arbolado, con pérgolas u otras soluciones, en una superficie mayor o igual al 30% del total de su superficie.

Por otro lado, se creará una zona de juego con agua (splash park) con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, diseñada como una secuencia paisajística integrada con el parque y no como un recinto independiente. Por último, han señalado que esta actuación está cofinanciada por la Diputación de Málaga a través del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM 2025-cuarta fase).