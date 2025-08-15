Torremolinos (Málaga) se adhiere al manifiesto de Exceltur por un turismo responsable y regenerativo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) se ha adherido al manifiesto de Exceltur por un 'Turismo que suma' que busca promover un turismo con propósito, responsable, inclusivo y regenerativo, así como recuperar los vínculos entre el sector turístico y la ciudadanía local, con la participación de todos.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, se trata de una declaración de intenciones y compromisos para impulsar avances basados en una hoja de ruta consensuada entre todos los actores del sector, atendiendo también a las demandas de la ciudadanía en los destinos turísticos.

A través del mismo se promueve un análisis objetivo del posicionamiento turístico actual de los destinos para redefinir y consensuar los objetivos, políticas y actuaciones más realistas y deseables de futuro.

El manifiesto reúne una serie de principios que recogen el compromiso con la promoción de los hábitos de gestión turística más sostenibles y responsables, con el foco puesto en procurar la mejor convivencia y mayor conciliación de intereses con las expectativas del bienestar generado por el turismo.

Entre ellos, trabajar en la mayor concienciación a los visitantes en el máximo respeto por los valores culturales e identitarios de los destinos y sus entornos, evitando el turismo de excesos. Además de colocar e integrar los valores singulares de la cultura local y su patrimonio natural en el centro de estrategias turísticas y promover la contratación de proveedores locales para impulsar al máximo el tejido socioeconómico y el empleo de proximidad, junto a la colaboración con las comunidades locales.

También apuesta por desarrollar propuestas empresariales que, con sus oportunos apoyos públicos, faciliten inversiones en equipamientos turísticos de diversa índole, que ayuden tanto a descongestionar los lugares más tensionados como a generar nuevos atractivos que extiendan las oportunidades de reposicionamiento y desestacionalización de los destinos.

Otro de los aspectos que persigue es abordar la promoción de iniciativas que doten a los destinos de más capacidades tecnológicas o digitales que refuercen la promoción de las características singulares de su oferta local.

A este manifiesto ya se han adherido las cinco principales patronales turísticas de ámbito nacional: Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Confederación Española de Agencias de Viaje (Ceav), Hotelería de España, Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval). También se han sumado numerosos ayuntamientos y asociaciones turísticas de ámbito autonómico y provincial.