Torremolinos (Málaga) afronta la World Travel Market con el objetivo de fidelizar al mercado británico

Torremolinos en la WTM - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINSO (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Torremolinos (Málaga) está presente un año más en la World Travel Market (WTM), la feria internacional de turismo que se celebra desde hasta el 5 de noviembre en Londres, y donde el municipio desembarca para "fidelizar a un mercado británico que se constituye como el principal emisor de turistas internacionales que llegan a Torremolinos".

Torremolinos despliega estos días en Londres una intensa agenda de acciones y contactos con representantes de la industria turística con el objetivo de afianzar a un mercado que tiene especial predilección por el municipio; no en vano, el 20,8% de los británicos que visitan la provincia de Málaga eligen Torremolinos.

El turismo de Reino Unido volvió a ser clave en los buenos datos registrados el pasado año con un crecimiento del 13% hasta alcanzar los 229.018 viajeros que protagonizaron 1.309.418 pernoctaciones, siendo los visitantes británicos la principal cuota de mercado, por delante de los viajeros nacionales, con un 24,1% de las pernoctaciones registradas.

EL MERCADO BRITÁNICO CRECE EN 2026

Desde el Ayuntamiento han destacado en un comunicado que el crecimiento del mercado británico continúa también siendo una realidad en Torremolinos en 2026. En lo que va de año, hasta septiembre, los visitantes del Reino Unido han alcanzado ya los 188.007 viajeros, con un incremento de 0,9% con respecto al mismo periodo de 2025.

Reino Unido es, hasta septiembre, el segundo mercado en volumen de viajeros hoteleros registrados en Torremolinos con un 19,5% del total, sólo por detrás del mercado nacional.

Uno de cada cinco viajeros procedentes del Reino Unido alojados en hoteles de la provincia de Málaga en lo que va de año eligen para su estancia Torremolinos.

La fortaleza del mercado británico se refleja en el volumen de estancias de los turistas de Reino Unido. Así, en lo que va de año Torremolinos suma ya 1.048.007 pernoctaciones de viajeros británicos alojados en la planta hotelera de la localidad. El 23,3% de las pernoctaciones hoteleras de viajeros procedentes del Reino Unido de toda la provincia de Málaga se han generado en hoteles del municipio.

Además del segmento de sol y playa, en el que Torremolinos es líder desde hace décadas, el municipio muestra en Londres otros atractivos que complementan la propuesta tradicional y que ayudan a diversificar la oferta. Es el caso del turismo deportivo, el turismo activo y de senderismo, el turismo familiar o el gastronómico.

Han señalado, asimismo, que la repercusión de la industria turística en Torremolinos se refleja, entre otros indicadores, en el personal empleado en la planta hotelera del municipio. Hasta septiembre, de media los establecimientos hoteleros contaron con una media de 3.424 trabajadores y el grado de ocupación por plazas se elevó hasta el 73,6%.

Los indicadores de rentabilidad hotelera también continúan en crecimiento en 2026, unos datos que reflejan el dinamismo del destino. Así, la tarifa media diaria (ADR) se situó de media en los nueve primeros meses del año en los 135,70 euros, lo que supone un incremento del 9,7% con respecto al mismo periodo de 2025.

Los ingresos por habitación disponible (Revpar) también suben en 2026 en la planta hotelera de la ciudad. Este indicador se sitúa en los 110,5 euros de media en lo que va de año, un incremento del 10,4%.

INTENSA AGENDA DE CONTACTOS

Así, Torremolinos despliega estos días en Londres una intensa agenda de acciones y contactos con diferentes representantes de la industria turística mundial. Así, por ejemplo, la delegación torremolinense entrará en contacto con Rainbow, uno de los principales operadores turísticos de Polonia, un mercado emergente que continúa creciendo y que cuenta con vuelos directos desde sus principales ciudades.

Además, los representantes del municipio mantendrán un encuentro con Tur4all, plataforma especializada en turismo accesible que promueve y facilita información sobre destinos, recursos y servicios turísticos adaptados a personas con discapacidad.

Guest Incoming será otra de las empresas con las que Torremolinos mantendrá reuniones de trabajo en la World Travel Market, una agencia receptiva especializada en la gestión y comercialización de servicios de alojamiento y experiencias turísticas para agencias de viajes y touroperadores.

Además, se mantendrán igualmente encuentros con diferentes cadenas hoteleras con establecimientos en Torremolinos con el objetivo de crear sinergias comunes y promoción en coordinación con el destino. Es el caso de Leonardo Hotels, MedHotels, Grupo Pierre & Vacances, Ibersol Hoteles y Hoteles Sandos.

Otra cita en la agenda será el encuentro con el Cónsul General del Reino Unido en Barcelona, Lloyd Millen. Además, en el marco de la World Travel Market hay programada una reunión con Exceltur, asociación integrada por empresas líderes del sector, dedicada al análisis, la promoción y la defensa del turismo como motor de desarrollo económico y social.

Torremolinos también mantendrá encuentros en Londres para reforzar otro de los segmentos en los que el municipio es referente, el del turismo deportivo. Así, la delegación torremolinense entrará en contacto con una empresa especializada en los diferentes servicios requeridos por los grupos deportivos.

Otra de las compañías turísticas de España con la que Torremolinos mantendrá reuniones de trabajo será Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló, propietario también de la cadena hotelera Barceló.