Torremolinos (Málaga) impulsa una ordenanza para regular la estética urbana de la ciudad

Una vez que la ordenanza se apruebe de manera definitiva, se establecerá un plazo general de doces meses desde la entrada en vigor para que los propietarios de inmuebles que presenten elementos estéticos disconformes puedan adaptarlos voluntariamente - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La ciudad malagueña de Torremolinos ha aprobado de manera inicial en pleno extraordinario, con los votos favorables de PP y VOX y la abstención de PSOE, una nueva ordenanza municipal cuyos objetivos fundamentales son establecer unos criterios comunes de estética, composición y armonía visual que permitan construir una imagen urbana coherente y ordenada, reducir la contaminación visual y favorecer la integración de los comercios de manera armónica en el entorno. Todo ello protegiendo aquellas zonas de mayor valor histórico.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en una nota informativa, en la que detalla que, tal y como se recoge en la propia ordenanza, esta "pretende paliar la falta de armonización de su imagen y la necesidad de una renovación estética urbana con la finalidad de conseguir que la ciudad sea más amable para quienes la habitan".

La edil de Regeneración Urbana, Marina Vázquez, ha explicado que "durante años hemos acumulado problemas relacionados con la estética urbana como el deterioro de fachadas, la proliferación y saturación de elementos publicitarios, ocupaciones desordenadas de la vía pública y actuaciones individuales en locales que no responden a una visión conjunta del edificio ni de la ciudad. Esta situación ha generado una imagen fragmentada, y en muchos casos desordenada, por lo que desde el Ayuntamiento hemos impulsado una Ordenanza de Estética Urbana".

"Es una herramienta necesaria y estratégica para avanzar hacia un modelo de ciudad más cuidado, más coherente y más atractivo. No se trata únicamente de regular, sino de planificar con visión de futuro", ha señalado la edil.

CONTENIDOS DE LA ORDENANZA

La norma establece que aquellas actuaciones urbanísticas y constructivas que afecten a fachadas, cubiertas, cierres, elementos anexos, mobiliario y cualquier parte visible desde el espacio público "deberán garantizar la integración visual con el entorno inmediato, evitando el impacto negativo sobre la imagen urbana".

De este modo se fomentará "una imagen coherente, sobria y armoniosa del paisaje urbano mediante el uso de materiales, colores y elementos constructivos acordes con la identidad local y del entorno".

Entre otros aspectos que se regulan, se establece que las fachadas deberán presentar proporciones equilibradas, dar continuidad visual en la línea de cornisa y alineación de huecos, evitando rupturas compositivas entre edificios colindantes.

En lo que respecta a rótulos comerciales, deberán integrarse en el diseño de la fachada, ocupar solo el ancho del hueco del local y situarse en su parte superior sin invadir forjados, balcones ni cubrir molduras. También se apostará por la iluminación indirecta o retroiluminación suave con tecnología LED no intermitente.

No se permitirá en fachadas de colores y acabados inadecuados con el entorno urbano; también elementos disonantes o cualquier elemento que implique desorden compositivo. Lo mismo sucederá con la publicidad en primera y segunda planta de edificios, únicamente se podrá colocar en ellas letreros que anuncien venta o alquiler de los locales.

Una vez que la ordenanza se apruebe de manera definitiva, se establecerá un plazo general de doces meses desde la entrada en vigor para que los propietarios de inmuebles que presenten elementos estéticos disconformes puedan adaptarlos voluntariamente, con preferencia en posibles subvenciones o líneas de ayuda municipales y acceso a asesoramiento técnico gratuito por parte del Ayuntamiento.

En este sentido, la titular de Urbanismo ha recordado que los presupuestos municipales contemplan una nueva partida que supone una línea de crédito para la remodelación de fachadas y que el consistorio trabaja en una ordenanza reguladora de subvenciones para la rehabilitación de fachadas. A ello hay que sumar, la bonificación del ICIO con la que también se apoya la rehabilitación de fachadas y edificios.

ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS TURÍSTICO-HISTÓRICO (ZEITH)

Se consideran Zonas de Especial Interés Turístico-Histórico (Zeith) aquellos ámbitos urbanos del municipio de Torremolinos que, por su valor patrimonial, paisajístico, cultural, identitario o turístico requieren un tratamiento estético más estricto y homogéneo.

Estas zonas son El Calvario, el centro histórico, La Nogalera, El Bajondillo y La Carihuela. En estas zonas sólo se permitirán colores de una paleta cromática restringida al objeto de conseguir homogeneidad estética en el entorno en el que se encuentren los edificios, viviendas o locales comerciales. También se apostará por el uso materiales nobles o tradicionales, carpinterías unificadas.

Entre otras medidas, en las Zeith no se permitirá acumulación de objetos visibles como electrodomésticos, mobiliario o enseres, en balcones o terrazas que den a la vía pública con un impacto negativo en el entorno.