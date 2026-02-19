Torremolinos (Málaga) modifica la ZBE para que ningún coche registrado en la ciudad sea multado

Zona de Bajas Emisiones en Torremolinos (Málaga) - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

El último Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha aprobado inicialmente, con los votos a favor de PP y la abstención de PSOE y Vox, una modificación de la Ordenanza Reguladora de la Creación y Gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En concreto, la modificación afecta a tres cuestiones relevantes para los ciudadanos. Por un lado, se incluye específicamente que la entrada en la ZBE para acceder a un parking público no conlleve sanción, independientemente de la etiqueta del vehículo o si el mismo está empadronado o no en Torremolinos. Algo que ya se estaba aplicando, puesto que hasta ahora no se ha sancionado a ningún vehículo que fuera a acceder a un aparcamiento público, pero esta modificación permite que este aspecto aparezca recogido expresamente en la ordenanza.

En segundo lugar, se establece que no será sancionado ningún vehículo que acceda a la ZBE con etiqueta B siempre que esté empadronado en cualquier parte de Torremolinos, no sólo dentro de la propia zona como sucedía hasta ahora.

Por último, también se incluye en esta modificación que, a partir de 2029, la Zona de Bajas Emisiones será objeto de revisión por una comisión creada expresamente para analizar la evolución de la circulación de vehículos y los niveles de contaminación, tras la cual se determinará qué medidas adoptar.

Así, una vez que esta modificación se apruebe definitivamente, podrán transitar por la Zona de Bajas Emisiones sin ser sancionados los vehículos de residentes de cualquier zona de Torremolinos con etiquetas 0, ECO, C, y B, así como los calificados de históricos, todos los vehículos que vayan a acceder a un aparcamiento público ubicado dentro de esta zona, y todo tipo de vehículos en el caso de los residentes dentro de la Zona de Bajas Emisiones.

También, han apuntado, pueden circular sin limitaciones vehículos de emergencia, sanitarios, de mantenimiento, limpieza, taxis o adaptados, entre otros.

En lo que respecta a vehículos no empadronados en el municipio, pueden acceder a la ZBE sin sanción los que posean distintivo ambiental 0, ECO y C.

Las calles afectadas en Torremolinos por la Zona de Bajas emisiones son sólo algunas del centro: un tramo de calle Hoyo, --entre Eduardo Aguilera y Maestra Miret--, calle Río Aranda, calle Eduardo Aguilera, calle Maestra Miret, Avenida de los Manantiales, --entre plaza Costa del Sol y Avenida Isabel Manoja--, Ramal de los Manantiales, calle Río Salazar, calle Río Arba, calle Río Subordán, calle Madre del Buen Consejo, calle María Barrabino y calle Río Mesa.

El acceso a la Zona de Baja Emisiones está controlado por cámaras lectoras de matrícula y la zona está señalizada en sus puntos de acceso y finalización.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han señalado en un comunicado que desde que se puso en marcha la Zona de Bajas Emisiones se ha reducido casi un 25% el acceso de vehículos a la misma, habiéndose producido un incremento del acceso de los vehículos menos contaminantes.

Estos datos permiten concluir que se van cumpliendo los objetivos previstos para la reducción de la contaminación, haciendo compatible la misma con el acceso a esa zona sin ningún tipo de restricción para vehículos de los vecinos empadronados dentro de ella.

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones es una directriz que viene directamente de Europa y que deben implantar todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.

Por último, han recordado que el Ayuntamiento de Torremolinos cuenta con una aplicación gratuita denominada 'Torremolinos ZBE' que se puede descargar a través de Google Play y App Store, para facilitar trámites como la solicitud de acceso a la ZBE de personas con movilidad reducida, renting/leasing, garajes particulares, urgencia de suministros, mudanzas, o profesionales de reparaciones, entre otros casos.