Torremolinos (Málaga) permite el uso de duchas y lavapiés en playas siempre que cuenten con pulsador de tensión

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos ha publicado un bando en el que, entre otras medidas, informa de que se permite el uso de duchas públicas y lavapiés en las playas, siempre que cuenten con un sistema de 'pulsador de tensión', o temporizado, sensores o dispositivos de función análoga.

Así lo ha señalado en un comunicado el Ayuntamiento tras establecer la Junta de Andalucía el estado de normalidad en la Costa del Sol Occidental, propuesto por la Comisión para la Gestión de la Sequía de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

En este sentido, han indicado que todas las duchas y lavapiés del litoral torremolinense cuentan ya con este sistema de pulsador de tensión "para que puedan ser utilizadas tanto por los vecinos como por los miles de turistas que visitan la localidad cada año".

Entre las medidas establecidas para no sobrepasar la dotación máxima de 250 litros por habitante y día establecida por el Gobierno autonómico, y para mantener un uso responsable y un compromiso con el ahorro de agua, el bando también establece que la limpieza viaria se realizará preferentemente con agua no potable, y, en caso de que no se dispusiese de este recurso, se usará preferentemente hidrolimpiadoras de bajo consumo.

Se permite el funcionamiento de surtidores públicos para beber siempre que cuenten también con el sistema de 'pulsador de tensión' o cualquiera de función análoga, y en las fuentes ornamentales se mantendrá su llenado con agua no apta para consumo humano.

En lo que respecta al riego de zonas verdes se favorecerán los usos de recursos no aptos para el consumo humano y cuando estos no existan, se podrá emplear agua apta para el consumo. En estos casos se reducirá la frecuencia de riego a un día a la semana, ampliándose a dos riegos semanales para áreas concretas que lo requieran para el correcto mantenimiento y protección de la vegetación y arbolado.

Desde el Consistorio se informa también a los ciudadanos de que se seguirá realizando un control y revisión de los consumos por parte de los organismos competentes, con el objetivo de no superar la limitación establecida de 250 litros por habitante y día, pudiéndose reactivar las restricciones previas si se superase el límite indicado.

Asimismo, se solicita a la ciudadanía que haga "un uso responsable, solidario y eficiente del agua, revisando sus instalaciones para evitar posibles fugas y aplicando todas las medidas posibles para evitar consumos excesivos".