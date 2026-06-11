Torremolinos reduce el absentismo escolar un 16% gracias al proyecto 'Absentismo Cero'

Archivo - Una niña en una colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha desarrollado durante este curso escolar 2025/2026 una nueva edición del proyecto 'Absentismo Cero', con el que se ha logrado un descenso del 16%, al pasar de 82 casos de absentismo escolar tratados en el curso 2024-2025 a los 69 de este.

Esta iniciativa está dirigida a prevenir y abordar el absentismo escolar en los centros educativos del municipio, con especial atención al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, han señalado desde el Consistorio en un comunicado.

El proyecto, subvencionado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, comenzó en el mes de enero y finalizará el día 20 de junio, "consolidándose como una línea de intervención social y educativa que se desarrolla por tercer año consecutivo en el municipio", han indicado.

La actuación ha sido ejecutada por el trabajador social Javier Espinosa, de la empresa Jábega Social, mediante una intervención centrada en el acompañamiento individualizado del alumnado, la coordinación con las familias y el trabajo conjunto con los centros educativos y los recursos comunitarios.

Una parte esencial del trabajo ha consistido en facilitar la comunicación entre las familias y los centros educativos. Para ello, se han mantenido contactos periódicos con progenitores, tutores, equipos docentes y profesionales de orientación, además de realizar visitas domiciliarias cuando la situación lo ha requerido.

El objetivo ha sido buscar soluciones compartidas, reforzar la implicación familiar y mejorar la relación entre el entorno familiar y el ámbito escolar.

El proyecto también ha incluido una intervención social directa con alumnado en situación de riesgo o con indicadores de posible absentismo. A esta labor se ha sumado la coordinación técnica con los Servicios Sociales Comunitarios de Torremolinos, los equipos educativos y otros recursos especializados.

Esta colaboración ha permitido articular una red de apoyo más eficaz, especialmente en aquellos casos que requerían un seguimiento más amplio o la activación de recursos complementarios.

Además de la atención individual y familiar, 'Absentismo Cero' ha incorporado actuaciones preventivas dirigidas a grupos clase, familias y profesorado. Estas acciones han servido para sensibilizar sobre los factores de riesgo asociados al absentismo, favorecer la detección temprana y ofrecer herramientas para actuar antes de que se produzca una desconexión progresiva del proceso educativo.

Con esta tercera edición, el Ayuntamiento de Torremolinos "refuerza su compromiso con la permanencia del alumnado en el sistema educativo, la prevención del abandono prematuro y la construcción de entornos escolares más inclusivos, respetuosos y atentos a la diversidad".

Según han destacado, el proyecto ha contribuido a fortalecer la coordinación entre administración local, centros educativos, familias y recursos sociales, situando la prevención del absentismo como una responsabilidad compartida y favoreciendo la búsqueda de alternativas adaptadas a cada situación.