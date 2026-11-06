Un total de 18 establecimientos participarán en Coín en las III Jornadas Gastronómicas

Cartel de las III Jornadas Gastronómicas en Coín - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Coín celebra del 13 al 15 de noviembre sus III Jornadas Gastronómicas CoínGusto con el impulso de la Diputación de Málaga a través de su marca promocional Sabor a Málaga. En esta edición participarán 18 establecimientos de la localidad que ofrecerán tapas, platos especiales y degustaciones gratuitas.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, ha destacado "la importancia de impulsar estas iniciativas que sirven para poner en valor la cultura gastronómica de la comarca, además de impulsar la economía local y reactivar el empleo en sectores clave para la provincia".

Así, organizadas por la Asociación de Empresarios Innova Coín y Fedelhorce, las jornadas tienen como objetivo dar a conocer la calidad y la variedad de la hostelería de Coín, además de atraer nuevos clientes y reforzar el atractivo gastronómico del municipio.

La cita incorpora tapas especiales y platos recomendados, dando cabida también a restaurantes que habitualmente no sirven tapas. Esta apertura permite mostrar una oferta más diversa y acercarla a nuevos públicos. Propuestas como la Bomba de Coín, el brioche de langostinos o el Oreo de brandada, forman parte de una ruta que ofrecerá tapa y cerveza desde cuatro euros.

Por todo ello, vecinos y visitantes podrán conocer establecimientos y degustar sus especialidades. La colaboración con el comercio local permitirá que la actividad generada beneficie al conjunto de los negocios del municipio.

La organización ofrecerá 500 tapas gratuitas el viernes 13 de noviembre a las personas que realicen previamente tres compras en los comercios adheridos y las registren en FedelAPP con la fotografía del recibo. Cada cliente podrá canjear un máximo de tres tapas, hasta agotar las disponibles.

El reconocimiento al trabajo hostelero tendrá también protagonismo. Un jurado profesional distinguirá la mejor tapa Sabor a Málaga y el mejor plato recomendado. Además, el público elegirá la propuesta más popular y el mejor servicio. Los participantes podrán sellar sus degustaciones y votar mediante FedelAPP o el tapasporte y, según los sellos reunidos, participar en sorteos como el de un fin de semana familiar en el parque temático Puy du Fou y tarjetas monedero para los negocios locales.