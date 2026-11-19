La diputada provincial Nieves Atencia presenta la XX Fiesta de la Chanfaina. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio axárquico de Totalán celebra este domingo 22 de noviembre la XX Fiesta de la Chanfaina; una cita declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga que rendirá homenaje a este guiso tradicional elaborado con patatas, pan, especias y otros ingredientes que forman parte de una receta transmitida de generación en generación.

La diputada provincial Nieves Atencia ha destacado la importancia de apoyar las tradiciones populares, que sirven para dar a conocer la historia y los orígenes de los municipios malagueños, además de contribuir a promocionar los atractivos del interior de la provincia.

La chanfaina es un plato que ha sido tradicionalmente el sustento de los agricultores locales en las largas jornadas de labores del campo, han informado en una nota. La receta surgió como símbolo de convivencia entre familias al finalizar la cosecha o después de la matanza.

Su presencia en la historia totaleña está muy arraigada, y cada año se amplían las actividades relacionadas con esta fiesta, con degustaciones de otros productos típicos, exposiciones de artesanía, actuaciones musicales y mercadillo con productos de la comarca.

Tal y como han explicado los organizadores, la jornada del domingo permitirá disfrutar además del guiso tradicional, de una programación que incluye degustaciones gastronómicas, actuaciones musicales, verdiales, un mercado artesanal y visitas a diferentes rincones del municipio.

La primera actividad del domingo comenzará a las 12.00 horas, con la apertura de las exposiciones y los puestos del mercado artesanal. A esa misma hora arrancarán las primeras degustaciones gastronómicas y el recorrido por los puntos de interés del municipio, donde los visitantes podrán ir sellando un pasaporte preparado para la ocasión.

Las Pandas de Verdiales de Benagalbón y Periana, además del grupo de Maragatas Arrejuntaos por Tradición serán los encargados de amenizar la celebración. A las 14.00 horas se celebrará la entrega de las Distinciones Honoríficas 'Chanfaina 2026' en la plaza Antonio Molina.

Uno de los momentos centrales llegará a las 14,30 horas, cuando comenzará el reparto de las raciones de chanfaina elaboradas por los organizadores de la celebración y los vecinos del municipio.

Además de las degustaciones, los visitantes podrán aprovechar la jornada para conocer algunos de los lugares más representativos de Totalán. Para ello, se ha preparado un pasaporte turístico que deberá sellarse en diferentes puntos del municipio y quienes completen el recorrido recibirán un obsequio.

Entre los espacios incluidos se encuentran La Cascada, la Casa de la Cultura, La Fragua, la plaza Antonio Cañas, la Torre del Violín, y Casa Papalos, entre otras ubicaciones.

María Cortés, Long Play y DJ Toulalán estarán a cargo de las actuaciones musicales El mercado artesanal ofrecerá también la posibilidad de adquirir productos locales y de proximidad.

Como antesala, este viernes a las 19,00 horas se inaugurará la exposición de pinturas de la Fiesta de la Chanfaina 2026 'Arte Totaleño' compuesta por obras de vecinos del municipio en la Torre del Violín.

A las 20,00 horas, la artista Raquel Romero Romero presentará el cartel de la Fiesta de la Chanfaina 2026 en el auditorio municipal y posteriormente, tendrá lugar el pregón, que este año correrá a cargo de Ignacio Santos Amaya, doctor en Medicina y especialista en Medicina Legal y Forense.