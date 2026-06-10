Trabajadores protestan contra las "abusivas tarifas" del nuevo aparcamiento del Hospital Civil - EUROPA PRESS

MÁLAGA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores se han movilizado este miércoles para protestar contra "las abusivas tarifas del nuevo aparcamiento provisional" del Hospital Civil de Málaga capital.

El delegado del Sindicato de Enfermería y presidente de la Junta Personal del Hospital Regional Universitario de Málaga, Juan Ignacio Anguita, ha incidido en que el motivo de la concentración son "varios" pero está "centrado en la problemática de aparcamiento".

"La gota que ha colmado el vaso es un correo que le hace llegar la empresa que tiene los derechos de explotación, tanto de este parking, que es provisional al aire libre, como el que será definitivo del nuevo hospital, a través del Departamento de Comunicación de Regional, a todos los profesionales sobre los precios del parking".

Al respecto, ha dicho que "estos precios y ese correo es lo que ha cabreado a la gente porque los considera abusivos y lo son", aludiendo a que "solo hay que hacer una comparativa sobre los precios que había antes y ahora". Al respecto, ha detallado que "los precios anteriores a que la empresa se hiciera cargo era de 0,80 euros para los profesionales el día, y 1,50 para los usuarios el día".

Ahora, ha continuado, "de 1,50 euros el día a 1,73 euros la hora" para los usuarios y a "alguien que venga a trabajar de lunes a viernes su turno de mañana, en el caso de un profesional, le va a suponer unos 100 euros al mes, antes le suponía 0,80 el día".

"Este incremento no lo podemos compartir" y ha exigido "el derecho a que sea un parking público sin límite para profesional y sin discriminación entre profesional y usuario o cuanto menos unos precios como los que había anteriormente, que, además, contribuían a un ámbito social".

Ha lamentado que "es inédito estos precios": "Los primeros metros cuadrados que se han construido del nuevo hospital ya son privados. Y estamos hablando de un parking provisional", ha dicho, advirtiendo de que "cuando sea el definitivo, que es techado y que requiere más costos, los precios pueden ser lo que quiera la empresa".

"A la empresa, como empresa privada, no tengo nada que reprocharle. Es un negocio, a quien tengo que reprocharle es a quien está haciendo de un hospital privado, trocearlo y privatizarlo". Así, ha exigido "soluciones".

PSOE Y POR ANDALUCÍA

Por su parte, tanto el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga como Por Andalucía han criticado este miércoles "el tarifazo" del nuevo aparcamiento provisional del Hospital Civil.

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz, ha exigido "la paralización inmediata" de este "tarifazo", acusando al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "de perpetrar un nuevo atropello económico" contra la sanidad pública y los malagueños.

"Han instaurado un verdadero impuesto a la enfermedad para los pacientes y un peaje inaceptable para quienes van a trabajar. Ir al hospital no es un capricho ni es irse de compras a un centro comercial de lujo; es una necesidad básica que ahora la Junta quiere exprimir económicamente con el silencio cómplice de De la Torre en su empeño de seguir fomentando una ciudad extractiva", ha advertido Ruiz, acompañado de la viceportavoz socialista, Carmen Martín, y el concejal del PSOE, Jorge Quero, junto a tres centenares de profesionales concentrados en la puerta del Hospital Civil.

Ruiz ha detallado cómo este proyecto de 650 plazas, que inicialmente "se prometía como un hospital de máximas calidades y un alivio para la zona, se ha terminado convirtiendo en un timo del tocomocho" y una "nueva forma de exprimir a la ciudadanía, un castigo inaceptable a las carteras de sanitarios y familias y un cambio de modelo de gestión y la imposición de las nuevas tarifas que supone un duro golpe tanto para el personal de los centros sanitarios como para los usuarios de la sanidad pública".

Asimismo, ha detallado que "hasta hace poco, los profesionales contaban con un entorno gestionado por un colectivo de integración social. Esto les suponía un coste de unos 16 euros mensuales por 20 jornadas, apenas 80 céntimos al día".

"Con la nueva imposición, un profesional en un turno de 12 horas tendrá que pagar más de siete euros diarios, pasando a sufragar de su bolsillo casi 100 euros al mes para poder ir a trabajar. Un incremento superior al 600%", ha advertido el responsable socialista, al tiempo que ha dicho que, además, "se produce una reducción drástica de plazas".

Asimismo, Ruiz ha advertido de que esto instaurará "la ley de la selva. El primero que llegue aparca, y el resto que se busque la vida o pague la tarifa de calle".

Por último, ha mostrado a los trabajadores del centro "el apoyo rotundo del PSOE" y que comunicará "exigencias inmediatas a la Consejería de Salud, como los afectado ya han hecho acudiendo al Defensor del Pueblo".

"No estáis solos", ha añadido el portavoz socialista, que ha pedido a la Junta "paralizar de forma inmediata la entrada en vigor de este tarifazo, sentarse a dialogar urgentemente con los trabajadores y trabajadoras afectados y garantizar plazas suficientes para dar cobertura real a los turnos rotatorios, las noches y las guardias", ha sentenciado.

POR ANDALUCÍA: "ES UNA PARTE MÁS DEL MERCADEO CON LA SANIDAD PÚBLICA"

Por su parte, el parlamentario de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha señalado que "Moreno ha convertido la sanidad pública en la ley de la selva, ya no es que solamente esté derivando toda la sanidad pública a grandes fondos de inversión, sino que también a otro tipo de servicios, en este caso los aparcamientos".

Alba ha sido explícito en su apoyo al sector sanitario, tanto a trabajadores como pacientes y ha sido crítico con el "elevado coste que va a tener el tarifazo para poder aparcar en los aparcamientos que van a estar situados mientras que se hace el macrohospital".

"Moreno está negociando en estos momentos con Vox, pero mientras negocia hablando de la prioridad nacional hace caso omiso a las verdaderas preocupaciones que tiene la gente, cómo es la cuestión de la elevada tasa del aparcamiento. Estamos hablando de cobrarles 1,36 euros la hora a los pacientes y a los profesionales 0,61 euros la hora", ha criticado.

Alba ha recordado que "el poder adquisitivo tanto de profesionales como de pacientes cada vez es menor" y se ha preguntado "cómo vería Moreno que en los aparcamientos del Parlamento andaluz tanto a los parlamentarios como a él mismo, nos cobraran 1,36 euros la hora". Por último, ha exigido que "dé marcha atrás e intente atender las peticiones que están haciendo los sanitarios hoy aquí".

Por su parte, la concejala y portavoz adjunta de Con Málaga en la capital, Toni Morillas, ha señalado que "el PP de Moreno convierte en negocio todo lo que toca, mercadea con la sanidad y con los derechos laborales de todos los trabajadores que vienen aquí a trabajar a diario así como con los usuarios de la sanidad pública".

Morillas ha incidido en que "estamos hablando de un aparcamiento que se va a hacer dentro de una infraestructura hospitalaria pública que va a aplicar una subida qué quintuplica el precio de los bonos para los trabajadores y las trabajadoras, es decir, pasarían de pagar 0,80 céntimos al día a pagar, como mínimo, cinco euros".

Por último, ha incidido en que "no se puede mercadear con los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Basta de convertirlo todo. Hoy aquí Moreno Bonilla y el Partido Popular está demostrando que lo primero que va a hacer con ese macro hospital tan anunciado es precisamente poner en marcha un aparcamiento privado para que unos pocos hagan negocio".