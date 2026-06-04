'Transfiere' vuelve a Málaga en marzo como punto de encuentro europeo para la transferencia científico-tecnológica

Expositor de 'Transfiere 2026' - PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, 'Transfiere', impulsará en Málaga del 10 al 12 de marzo de 2027, un modelo de colaboración equilibrada orientado a fortalecer la competitividad económica, el desarrollo industrial y activar proyectos reales de innovación.

En esta edición, según ha explicado la organización en un comunicado, el foro consolidará su modelo de cuádruple hélice en el que empresas, organismos intermedios, academias y administraciones públicas establecerán conexiones capaces de derivar en acuerdos, oportunidades de mercado y continuidad en el tiempo.

En este sentido, 'Transfiere' continuará posicionándose como uno de los principales espacios de referencia en Europa para la transferencia de conocimiento y la innovación aplicada, actuando como "una infraestructura estable de trabajo compartido integrada en el ecosistema nacional de I+D+i y alineada con las prioridades europeas en materia de competitividad, soberanía tecnológica e impacto social".

'Transfiere 2027' potenciará además su orientación hacia la empresa innovadora, ofreciendo acceso directo a capacidades científico-tecnológicas maduras y transferibles, conexión con financiación e inversión, así como oportunidades vinculadas a Compra Pública de Innovación y al desarrollo de proyectos colaborativos.

Del mismo modo, el evento seguirá fortaleciendo el papel de los organismos intermedios como actores clave en los procesos de transferencia y en la articulación de ecosistemas de innovación.

La universidad y los centros de investigación mantendrán igualmente un papel destacado como origen de conocimiento transferible, en una edición que seguirá impulsando la internacionalización y la conexión entre ciencia e industria.

Además, las administraciones públicas encontrarán en 'Transfiere' un entorno operativo para la alineación de estrategias multinivel y el desarrollo de iniciativas territoriales vinculadas a innovación y tecnología.

Entre las novedades de esta edición, 'Transfiere' incorporará nuevas áreas temáticas de actualidad. El foro pondrá el foco en áreas emergentes y estratégicas como deep tech y emprendimiento, deep tech computacional, biotecnología y salud, seguridad de la investigación y soberanía energética.

Estas temáticas se sumarán a ámbitos ya consolidados en el evento como inteligencia artificial, tecnologías duales, sostenibilidad, materiales avanzados o Compra Pública de Innovación. Asimismo, Transfiere acogerá las jornadas de la 'Red OTC-CRUE', reforzando el papel de las oficinas de transferencia y de las universidades dentro del sistema nacional de innovación.

EDICIÓN 2026

La última edición de 'Transfiere' reunió a más de 4.700 visitantes profesionales y más de 700 entidades, empresas y administraciones públicas del ecosistema I+D+i, además de representantes procedentes de 36 países.

El evento contó también con la participación de más de 60 universidades nacionales e internacionales, más de 450 organismos intermedios de innovación, más de 250 startups y 70 inversores, consolidando a Málaga como uno de los principales puntos de encuentro europeos para la innovación y la transferencia de conocimiento.

'Transfiere' está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) asume la dirección ejecutiva del foro.