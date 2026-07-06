Trece detenidos tras caer una organización dedicada a la venta de droga al menudeo en Fuente de Piedra (Málaga)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la venta de droga al menudeo en varias viviendas de la localidad malagueña de Fuente de Piedra y ha detenido a 13 personas.

La operación, denominada 'Patinete' y que se ha desarrollado a lo largo de varios meses, se inició tras tener conocimiento de una red que estaría dedicándose a la distribución de estupefaciente, a personas de la localidad y de otras próximas, que acudían asiduamente a las viviendas que eran utilizadas como puntos de venta de droga, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Los jefes de la organización habrían estado utilizando a uno de sus hijos, de 12 años, para la entrega de dosis de droga en la vía pública a consumidores con los que previamente habrían concertado las transacciones.

Además, durante el desarrollo de la operación se tuvo conocimiento de la comisión de un robo con fuerza en una explotación agrícola de la que se sustrajo material de uso agrícola como motosierras, desbrozadoras, grupos electrógenos, atornilladores eléctricos y motores de extracción de agua. Estos efectos fueron recuperados a uno de los detenidos cuando procedía a la venta a terceros de todo el material.

Por todo ello, previa autorización judicial, se procedió al registro de cinco viviendas en la localidad de Fuente de Piedra en las que fueron incautados 750 gramos de cocaína, 190 gramos de heroína, 170 gramos de sustancias para la adulteración del estupefaciente, 14.000 euros en efectivo y tres vehículos utilizados por la organización.

Han sido detenidas los 13 miembros de esta red por los delitos de tráfico de drogas, robo con fuerza, pertenencia a organización criminal y contra la administración de justicia, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial que decretó el ingreso en prisión de once de ellos.