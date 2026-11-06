Una treintena de expertos debate en Málaga sobre desafíos jurídicos de la IA en las XXIII Jornadas Jurídicas de Unicaja

Imagen del cartel de las XXIII Jornadas Jurídicas de Unicaja. - UNICAJA

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de expertos de los ámbitos judicial, académico, tecnológico y empresarial se darán cita en Málaga los días 10, 12 y 13 de noviembre en las XXIII Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo', organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con la colaboración del Área de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA) y el patrocinio de Unicaja.

Bajo el título 'Más allá del algoritmo: la IA, un nuevo desafío jurídico', el encuentro analizará las implicaciones legales y sociales de una tecnología que está transformando distintos ámbitos de la sociedad, según ha informado la entidad en una nota.

Las sesiones de los días 10 y 12 de noviembre tendrán lugar en la sede de Unicaja de la avenida de Andalucía, mientras que la del viernes 13 se celebrará en la de la plaza de la Marina. La inauguración tendrá lugar el martes 10, a las 17,30 horas, y correrá a cargo de Lorenzo del Río Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

La presentación será realizada por Ivana Aisa Muíños Romero, magistrada y delegada provincial de la Asociación Profesional de la Magistratura en Málaga. A las 18,00 horas, comenzará la sesión 'La revolución de la IA: entre la educación, las redes y el Código Penal', moderada por María Teresa Sáez Martínez, magistrada de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga y miembro de la Comisión de Ética Judicial.

La sesión contará con la participación de María del Carmen Gutiérrez Henares, magistrada de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Málaga; Antonio María Lara López, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga; Miguel Ángel González Ortiz, inspector de Educación, y María Azuaga Herrera, directora de Redes Sociales de Unicaja.

PREMIOS BIZNAGA DE PLATA

La programación del martes se completará con la entrega de los Premios Biznaga de Plata, prevista a partir de las 20,30 horas, con la participación de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y María Cristina Hurtado de Mendoza, presidenta del Tribunal de Instancia de Málaga.

El jueves 12 de noviembre, a las 18,00 horas, la sesión 'La prueba digital a debate: valoración judicial e impacto de la IA en el proceso' pondrá el foco en los retos que plantean la incorporación de la evidencia digital a los procedimientos y su valoración judicial. La mesa estará moderada por José Carlos Orga Larrés y José Eduardo Martínez Mediavilla, vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Participarán Joaquín Delgado Martín, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Joaquín Silguero Stagnan, magistrado y director del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ); Montserrat de Hoyos Sancho, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid; María Jesús Ariza Colmenarejo, profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid, acreditada como catedrática, y Gonzalo Sánchez del Cura, director del Área de Asesoramiento Procesal de Unicaja.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LA IA

La última sesión tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, a las 18,00 horas, bajo el título 'Estrategias de implementación de la IA en el sector público y privado: riesgos y oportunidades'.

Moderada por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José María Páez Martínez-Virel, contará con la participación de Pedro Agudo Novo, comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga; Manuel Nicolás Enciso García Oliveros, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UMA y presidente de la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática; Rocío Ayala Blanca, directora de Legal de Unicaja; Daniel Gálvez Fernández, director de Gestión del Cambio de la entidad financiera, y Ana Marino Collado, socia de Banca y Seguros de IBM Consulting.

El cierre de las jornadas contará con las intervenciones de Vicente Orti Gisbert, director general de Secretaría General de Órganos de Gobierno de Unicaja; Juan Sebastián Medina Serramitjana, director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja; Leticia Fontestad Portalés, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga, y Ana Álvarez Toro, presidenta de la Subsección Territorial de Andalucía Oriental de la Asociación Profesional de la Magistratura.

La clausura correrá a cargo de la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid y de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco Martínez. Con el patrocinio de estas jornadas, Unicaja, contribuye a generar un espacio de análisis e intercambio de conocimiento sobre los principales retos jurídicos y sociales asociados a la transformación tecnológica.

La iniciativa favorece también el diálogo entre la judicatura, la universidad, las empresas y los profesionales de la tecnología en torno a cuestiones como la prueba digital, la aplicación de la inteligencia artificial y la necesidad de abordar sus riesgos con seguridad jurídica y criterios responsables.

El respaldo de Unicaja se enmarca en la colaboración que la entidad mantiene con asociaciones profesionales e iniciativas que promueven el conocimiento y el desarrollo económico y social en sus territorios de actuación, especialmente en Málaga y su provincia.