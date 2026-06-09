Tres desalojados y un herido tras un vertido accidental de ácido sulfúrico en una residencia de estudiantes de Málaga

Archivo - Imagen de archivo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido desalojadas y otra ha resultado herida leve tras un vertido accidental de ácido sulfúrico durante la manipulación del recipiente en una residencia de estudiantes en Málaga capital.

Los hechos han tenido lugar sobre las 11,20 horas de este martes en una residencia de estudiantes ubicada en la calle Vega, en el distrito Churriana, según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y de Bomberos, que han intervenido en la residencia de estudiantes ante el aviso recibido por un vertido accidental de ácido sulfúrico durante la manipulación del recipiente.

Según las citada fuentes una persona ha resultado afectada con quemaduras leves en manos y síntomas de intoxicación, por lo que se ha desplazado con sus propios medios a un centro de salud.

Además, dos residentes y otra persona trabajadora han sido desalojadas de forma preventiva, mientras Bomberos ha procedido a limpiar y ventilar la zona afectada.