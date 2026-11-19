Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el municipio malagueño de Fuengirola a tres hombres por el robo en un establecimiento de motos acuáticas. Los varones accedieron al negocio y sustrajeron una caja registradora, una caja fuerte, piezas para reparación de motos de agua y dos teléfonos móviles.

El establecimiento en el que se produjeron los hechos es un local dedicado al alquiler y reparación de motos acuáticas ubicado en el Puerto Deportivo de Fuengirola, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Tras la denuncia del ilícito penal los agentes del Grupo de Robos de la Comisaría Local de Fuengirola recopilaron grabaciones y analizaron los indicios pudiendo realizar una reconstrucción de los hechos y determinar la participación de los implicados.

Algunos de los sospechosos permanecieron en las inmediaciones del puerto deportivo realizando funciones de vigilancia y cobertura --para dar aviso en caso de que fuera necesario-- y mantuvieron además contacto mediante videollamada con el resto del grupo.

Otros integrantes fueron los encargados de aproximarse al interior del local, ocultando sus rostros mediante prendas como gorras, mascarillas y capuchas. Previamente, estos mismos individuos habrían realizado comprobaciones en el entorno desde las inmediaciones de un aparcamiento situado a escasos metros del establecimiento, desplazándose con posterioridad hasta el local una vez que los encargados de las labores de vigilancia comprobaron que no había personas que comprometieran la acción planeada. Tras perpetrar el robo, los dos individuos mencionados abandonaron el lugar huyendo a la carrera del mismo.

Los agentes, tras practicar las gestiones oportunas y practicar números diligencias, consiguieron identificar a los autores, procediendo a la detención de los tres individuos por la comisión de un robo con fuerza en establecimiento.