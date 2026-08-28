Tres detenidos en relación con un robo con fuerza en un establecimiento de Málaga capital

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MÁLAGA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido in fraganti a tres personas por su presunta responsabilidad en un robo con fuerza en un establecimiento que presta servicio técnico en el sector tecnológico y que está situado en el distrito Cruz del Humilladero, en Málaga capital.

La colaboración ciudadana, con una llamada al 091, y la rápida intervención de efectivos de paisano han permitido frustrar el hecho delictivo. Los arrestados, de entre 34 y 45 años, han pasado a disposición judicial, habiéndose decretado el ingreso en prisión preventiva de dos de ellos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Además se han incautado a los sospechosos numerosas herramientas para la apertura de cerraduras por el método del 'impresioning', destornilladores, palanquetas e incluso un inhibidor de frecuencia muy potente.

La pasada madrugada del 25 de agosto, sobre las 02,30 horas, una llamada de un ciudadano alertaba que unos intrusos estaban forzando la entrada de un establecimiento de servicio técnico, en Cruz del Humilladero.

Un indicativo Gotham, la unidad de paisano de la Policía Nacional que presta servicio nocturno, se dirigió al lugar con premura y, tras las informaciones recabadas por la Sala del 091 sobre ruta de huida y vestimenta de los sospechosos, los agentes consiguieron dar alcance a los mismos, en una calle adyacente al lugar del robo.

Al verse sorprendidos los intrusos, estos intentaron darse a la fuga a pie en dirección opuesta, si bien los agentes ya les habían cerrado el paso en ambas direcciones, pudiendo observar, además, como uno de ellos, al percatarse de la presencia policial, se deshizo de una bolsa que alojaba efectos sustraídos y herramientas.

Paralelamente se practicaron gestiones complementarias con la central de alarmas contratada por el establecimiento afectado, que supervisó las cámaras de video-vigilancia --observándose la entrada de los sospechosos al inmueble--.

Así, todo hace indicar que el modus operandi utilizado para acceder al negocio habría sido el 'impresioning': técnica de apertura de cerraduras que consiste en obtener un molde o calco físico de la combinación interna de los pistones para crear una llave idéntica sin necesidad de tener la original, todo ello sin dejar rastro visible de forzamiento.

Las pesquisas llevaron también a los policías a localizar el vehículo utilizado por los autores en sus desplazamientos, que estaba estacionado en las proximidades al lugar del robo. El automóvil, que alojaba en su interior más herramientas y un inhibidor de frecuencia, resultó intervenido.

La investigación a cargo de agentes adscritos a la Comisaría de Distrito Oeste finalizaba con la confección del atestado policial y puesta a disposición judicial de los detenidos.