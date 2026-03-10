Tres heridos tras un accidente con cuatro vehículos implicados en Málaga capital

Accidente de tráfico en la avenida Comandante García Morato, en el distrito de Churriana - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado este martes heridas tras un accidente de tráfico en Málaga capital en el que se han visto implicados cuatro vehículos, según han informado desde el Área de Seguridad de Málaga.

Los hechos han tenido lugar sobre las 15.10 horas en la avenida Comandante García Morato, en el distrito de Churriana, según han indicado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

De inmediato, hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de los bomberos --con dotaciones procedentes de los parques de Churriana, Pirámides y Central--, de la Policía Local y los servicios sanitarios.

Así, según ha indicado desde el Área de Seguridad, los bomberos han procedido a excarcelar a tres personas de dos de los vehículos, que han sido trasladadas a centro hospitalario por el 061.

Los vehículos ya han sido retirados y se ha abierto el tráfico la vía. La unidad del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) se ha hecho cargo de la investigación.