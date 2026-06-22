Tres personas resultan heridas al irrumpir un coche en la terraza de un bar de Frigiliana (Málaga)

Ambulancia de 061 (imagen de archivo) - 112

FRIGILIANA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

Tres personas han resultado heridas este lunes en un atropello múltiple ocurrido en la localidad malagueña de Frigiliana, después de que un turismo arrollara a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar.

Según ha informado en una nota el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se produjo alrededor de las 19,30 horas en la calle San Sebastián. Varios ciudadanos contactaron con el centro coordinador para alertar de que un vehículo había atropellado a varias personas que se encontraban en el exterior de un establecimiento hostelero.

La sala del 112 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias, a los bomberos, que finalmente no han tenido que intervenir, y a la Policía Local. Los sanitarios han confirmado que tres personas han resultado heridas en este suceso. Se investiga si la conductora del turismo ha podido sufrir algún problema de carácter sanitario al volante.