Archivo - Fachada del TSJA, en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado la sentencia de la Audiencia de Málaga que condenó a tres hombres por el secuestro de otro, de forma que los absuelve tras aceptar el recurso de la defensa y poner en cuestión el testimonio de la supuesta víctima.

La Audiencia de Málaga consideró probado que los acusados mantuvieron al hombre contra su voluntad en la vivienda de dos de ellos y le golpearon y exigieron para su liberación, en varias llamadas a familiares, el pago de 1.000 euros. Por esto, se condenó a cada uno a siete años de cárcel.

Pero ahora el alto Tribunal andaluz absuelve a los tres acusado y modifica los hechos probado, señalando que el hombre contactó con sus hermanos, utilizando el teléfono de uno de los procesados, solicitando que necesitaba dinero y asegurando que le era exigida por los acusados para liberarlo y que lo tenían encerrado en una casa.

El TSJA considera que "resulta posible poner en cuestión la esencia de aquel testimonio, esto es, que en verdad no es posible dar por acreditado" si el hombre "fue víctima de los hechos o intervino como decisivo actor en su configuración", por lo que aplica el principio de in dubio pro reo.

Así, la Sala de apelación estima que quedan "seriamente afectados los dos puntales" sobre los que se sustentaron los hechos probados y que se genera "una duda razonable sobre la realidad allí declarada"; una incertidumbre "que no nos permite considerar ciertos, ni positiva ni negativamente" por lo que fueron condenados.

El alto Tribunal andaluz considera "verdaderamente insólito" alguno de los pasajes del relato del acusado, en el que encuentra circunstancias "de muy difícil explicación", y señala que esto pone en cuestión el testimonio y hace que no se pueda descartar la hipótesis de los acusados, que siempre afirmaron que "la idea de simular el secuestro" partió del hombre.

Así, acoge el principio in dubio pro reo, "que actúa como regla que orienta la decisión en sentido absolutorio, cuando la culpabilidad del acusado es incierta, siendo su propia formulación la que vincula directamente la incertidumbre".