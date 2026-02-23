El turismo alemán marca un hito en la Costa del Sol y rebasa el millón de pasajeros en 2025

Salado destaca que el mercado alemán se mantiene como segundo emisor internacional para el destino, con más de 812.000 turistas y un impacto económico superior a 1.409 millones de euros en 2025 - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mercado alemán, uno de los principales mercados turísticos para la Costa del Sol malagueña, ha marcado un hito histórico en 2025, ya que por primera vez se ha rebasado el millón de pasajeros alemanes en el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol. Así, lo ha puesto de manifiesto el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, en la presentación de la participación del destino en la ITB Berlín 2026, una de las ferias más relevantes del panorama internacional, a la que la entidad acude por cuarto año consecutivo con estand propio.

Durante la rueda de prensa, Salado ha subrayado el carácter estratégico del mercado alemán y la importancia de consolidar su posicionamiento en un entorno cada vez más competitivo.

"El mercado alemán constituye un pilar estratégico para la Costa del Sol", ha señalado Salado, que ha recordado que Alemania recuperó en 2024 su segunda posición como mercado internacional para el destino, solo por detrás del Reino Unido, y que se mantiene en ese lugar. En este sentido, ha explicado que el objetivo en Berlín es "seguir convenciendo al turista alemán de que la Costa del Sol es la mejor opción para disfrutar de sus vacaciones durante todo el año".

En 2025, la provincia de Málaga recibió 812.640 turistas alemanes, lo que supone un incremento del 1,1 % respecto al año anterior. El impacto económico generado por el turismo alemán alcanzó los 1.409,2 millones de euros, un 9,9 % más que en 2024, creciendo los ingresos por encima del número de visitantes y reforzando la rentabilidad del destino.

Asimismo, el turismo alemán generó en 2025 un total de 15.284 empleos en la provincia, un 14,7 % más que el año anterior, de los cuales 10.186 corresponden a empleos directos y 5.098 a empleos indirectos e inducidos.

En cuanto al alojamiento, cerca de 365.000 viajeros alemanes se hospedaron en hoteles y apartamentos turísticos de la Costa del Sol, generando más de 1,6 millones de pernoctaciones y consolidando a la provincia de Málaga como destino prioritario dentro de Andalucía, pues más de cuatro de cada diez viajeros alemanes eligieron Costa del Sol como su destino para las vacaciones.

En materia de conectividad aérea, en 2025 se superó por primera vez el millón de pasajeros procedentes de Alemania en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, con 1.008.218 viajeros. Y es que en términos de competitividad, Málaga lidera el crecimiento entre 2024 y 2025 entre las principales provincias competidoras, con un incremento del 2,7%, superando la media nacional y andaluza, que sube en un 1,5% de media.

Con esta radiografía, y según ha manifestado Salado "Turismo Costa del Sol acudirá a ITB acompañado de cerca de medio centenar de profesionales, entre municipios y empresas coexpositoras, con un estand propio de 235 metros cuadrados y una inversión aproximada de 450.000 euros, 200.000 euros más que el año anterior".

La participación incluye una campaña en pantallas de gran formato ubicadas en enclaves emblemáticos de la ciudad de Berlín que durará un mes, la presencia en el estand de Andalucía y la promoción de productos locales bajo la marca Sabor a Málaga.

"Queremos transmitir con claridad que somos un destino renovado, competitivo y preparado, con una oferta diversa y de calidad para todos los públicos", ha afirmado el presidente de Turismo Costa del Sol.

Durante la feria están previstas en torno a 30 reuniones institucionales con aerolíneas, touroperadores, agentes de viajes y oficinas españolas de turismo, además de los encuentros profesionales que mantendrán las entidades y empresas coexpositoras que acompañan al destino, con el objetivo de seguir reforzando la conectividad y consolidando la posición de la Costa del Sol en el mercado alemán.