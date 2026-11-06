Turismo Costa del Sol acerca la oferta de la provincia de Málaga a una veintena de agentes de viajes ucranianas

Turismo Costa del Sol acerca la oferta turística de la provincia a una veintena de agentes de viajes ucranianas que visitan el destino por primera vez - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha presentado la oferta turística de la provincia a un grupo de 20 agentes de viajes ucranianas que visitan por primera vez el destino.

La acción se ha desarrollado en el marco de un programa de familiarización que se está celebrando durante esta semana y en el que la entidad turística provincial colabora para facilitar el conocimiento directo de los principales recursos turísticos del territorio.

La presentación ha permitido ofrecer a las profesionales una visión general de la Costa del Sol, acercándoles las características del destino y las posibilidades que ofrece para diferentes perfiles de viajeros. Las participantes han mostrado un notable interés por conocer la oferta turística de la provincia y profundizar en los recursos que pueden resultar útiles para su actividad profesional.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha valorado "especialmente la oportunidad de recibir a profesionales que todavía no habían tenido ocasión de conocer personalmente el destino".

"Cuando una agencia de viajes visita por primera vez la Costa del Sol, tenemos la oportunidad de mostrarle mucho más de lo que puede transmitir un catálogo o una presentación comercial. Queremos que estas profesionales descubran la diversidad de nuestra provincia y puedan conocer directamente las experiencias que después podrán recomendar a sus clientes", ha señalado.

El programa contempla diferentes visitas de inspección a establecimientos hoteleros de la costa, una parte especialmente relevante para que las agentes conozcan las características de los alojamientos y puedan valorar las distintas opciones disponibles para sus futuros clientes.

Estas visitas se complementan con recorridos guiados por Ronda, Mijas, Marbella y Málaga, cuatro municipios que permitirán mostrar diferentes facetas de la provincia. Desde los recursos patrimoniales y culturales hasta la oferta urbana, gastronómica y de ocio, el itinerario ofrecerá a las participantes una visión más amplia de las posibilidades turísticas del territorio.

La combinación de visitas hoteleras y recorridos por los municipios responde a la importancia de que los profesionales turísticos conozcan tanto las infraestructuras de alojamiento como el entorno en el que se desarrolla la experiencia del viajero. Este contacto directo resulta especialmente útil para quienes visitan la Costa del Sol por primera vez y necesitan familiarizarse con sus distintas zonas y propuestas.

González ha destacado que este tipo de acciones permite establecer una relación más cercana con los profesionales encargados de asesorar a los viajeros.

Ha explicado que "las agencias desempeñan un papel muy importante a la hora de recomendar un destino, especialmente cuando pueden hablar desde su propia experiencia. Por eso queremos que aprovechen esta visita para conocer nuestros hoteles, recorrer diferentes municipios y descubrir que la Costa del Sol ofrece alternativas para distintos intereses y maneras de viajar".

El interés mostrado por las participantes durante la presentación constituye un punto de partida para seguir acercando la oferta turística provincial a estos profesionales. El recorrido previsto durante la semana les permitirá completar esa primera aproximación con experiencias sobre el terreno y un conocimiento más detallado de los establecimientos y recursos visitados.

La colaboración de Turismo Costa del Sol en este programa busca que las agentes ucranianas regresen con una visión más completa del destino y dispongan de herramientas para trasladar a sus clientes las posibilidades que ofrece la provincia, tanto en sus zonas costeras como en sus municipios de interior.