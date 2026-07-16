Turismo Costa del Sol apoya el intercambio idiomático en Málaga con un viaje de profesores de español de EEUU y Canadá

Viaje de familiarización dirigido a profesorado de español procedente de EEUU y Canadá - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en un viaje de familiarización dirigido a profesorado de español como lengua extranjera (ELE) procedente de Estados Unidos y Canadá. La iniciativa se ha desarrollado en colaboración con la Asociación de Escuelas de Español de Andalucía y Andalucía Trade con el objetivo de fortalecer vínculos y acuerdos estratégicos con centros educativos internacionales.

La acción ha permitido acercar a los participantes tanto la oferta formativa como los recursos turísticos de la provincia. El programa ha incluido un 'workshop' entre escuelas andaluzas de español y profesorado especializado en la enseñanza del idioma, favoreciendo el intercambio de información y el establecimiento de nuevas vías de colaboración.

Además de las reuniones profesionales, los asistentes visitaron varias escuelas de español de Málaga para conocer directamente sus instalaciones, metodología y programas formativos. Estas visitas facilitaron una visión más completa de la oferta idiomática existente en la provincia.

Durante su estancia, el grupo ha recorrido distintos puntos de la provincia malagueña, incluyendo Málaga capital, Benalmádena y Rincón de la Victoria. Las visitas han permitido mostrar la diversidad de experiencias que complementan la formación lingüística y que convierten a la Costa del Sol en un destino atractivo para estudiantes internacionales.

Para el director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, este tipo de iniciativas "permiten reforzar la relación entre el sector educativo y el turístico, generando oportunidades de colaboración que benefician a ambas partes". Asimismo ha recordado además que el turismo idiomático constituye uno de los segmentos con mayor capacidad para generar estancias prolongadas y visitantes recurrentes.

El conocimiento directo del destino continúa siendo un elemento fundamental en la toma de decisiones de los centros educativos y del profesorado responsable de recomendar programas internacionales. En este sentido, Díaz ha puesto en valor la posibilidad de mostrar tanto la calidad académica de las escuelas como el entorno cultural y turístico que rodea la experiencia de aprendizaje.

"Queremos que los profesionales conozcan de primera mano todo lo que la Costa del Sol puede ofrecer a quienes deciden aprender español aquí", ha afirmado. El portavoz de Turismo Costa del Sol ha destacado además la importancia de generar relaciones duraderas con mercados estratégicos como Estados Unidos y Canadá.

La acción ha permitido reforzar el posicionamiento de la provincia dentro del turismo idiomático internacional y consolidar la colaboración entre instituciones, escuelas y profesionales implicados en la promoción de este segmento.