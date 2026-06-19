Turismo Costa del Sol celebra el Día Mundial de la Tapa en Helsinki con una acción centrada en gastronomía y cultura

Turismo Costa del Sol celebra el Día Mundial de la Tapa en Helsinki con una acción promocional centrada en la gastronomía y la cultura - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha organizado en Helsinki una acción promocional con motivo del Día Mundial de la Tapa, una iniciativa que permitió acercar la gastronomía y la cultura malagueñas al público finlandés.

La actividad se desarrolló durante tres jornadas en colaboración con la Oficina Española de Turismo y el hotel NH Collection Helsinki Grand Hansa, convirtiéndose en un escaparate de los principales atractivos del destino.

La acción reunió a cientos de visitantes que tuvieron la oportunidad de descubrir algunos de los productos más representativos de la provincia de Málaga a través de degustaciones y experiencias gastronómicas, han señalado desde Turismo Costa del Sol en un comunicado. El evento buscó reforzar la presencia de la Costa del Sol en el mercado finlandés y poner en valor la riqueza culinaria como uno de los elementos diferenciales de la oferta turística del destino.

Los asistentes pudieron disfrutar de degustaciones de productos de Sabor a Málaga, exhibiciones de corte de jamón y distintas propuestas diseñadas para mostrar la calidad y diversidad de la gastronomía malagueña. La programación se completó con espectáculos de flamenco que acercaron también una de las expresiones culturales más reconocidas de Andalucía.

La gastronomía se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales motivos de viaje para un número creciente de turistas internacionales. En este sentido, Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol ha recordado que "la cocina malagueña constituye una herramienta extraordinaria para promocionar el destino, ya que permite conectar con el visitante a través de experiencias auténticas y muy vinculadas a nuestra identidad".

La acción desarrollada en Helsinki permitió además mostrar una imagen global de la Costa del Sol como destino abierto durante todo el año y con una oferta mucho más amplia que el tradicional turismo de sol y playa. Cultura, tradición, gastronomía y experiencias locales formaron parte del mensaje trasladado al público asistente.

La excelente respuesta obtenida durante las tres jornadas confirmó el interés que despierta la Costa del Sol en el mercado finlandés. La elevada participación registrada tanto en las actividades gastronómicas como en las propuestas culturales puso de manifiesto el atractivo que mantienen este tipo de experiencias entre los viajeros nórdicos.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha indicado que "los mercados nórdicos valoran especialmente la autenticidad, la calidad y las experiencias vinculadas a la cultura local".

Además, ha agregado que iniciativas como ésta permiten generar un contacto directo con potenciales visitantes y reforzar el conocimiento del destino entre públicos que muestran un creciente interés por propuestas gastronómicas y culturales.

La celebración del Día Mundial de la Tapa en Helsinki se enmarcó dentro de las acciones de promoción internacional que desarrolla Turismo Costa del Sol para consolidar su posicionamiento en mercados estratégicos. La buena acogida de esta iniciativa volvió a poner de manifiesto la capacidad de la gastronomía para actuar como embajadora del destino y despertar el interés por conocer la provincia de Málaga de primera mano.