Turismo Costa del Sol consolida estrategia comercial con una intensa agenda de jornadas profesionales

Turismo Costa del Sol consolida su estrategia comercial con una intensa agenda de jornadas profesionales en mercados nacionales e internacionales en los primeros seis meses del año - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha reforzado durante el primer semestre de 2026 su estrategia de promoción y comercialización mediante una amplia agenda de jornadas profesionales desarrolladas en mercados nacionales e internacionales.

Estas acciones han permitido estrechar la relación con agencias de viajes, turoperadores y otros intermediarios turísticos, favoreciendo el conocimiento directo de la oferta del destino y generando nuevas oportunidades de negocio, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Esta línea de trabajo continuó en las jornadas profesionales Andalucía en Andalucía, impulsadas por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, que han recorrido Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga con talleres de trabajo y encuentros entre la oferta turística andaluza y operadores locales.

El formato de estas jornadas contempla un taller profesional en cada una de las cuatro ciudades, seguido de un cóctel de presentación del destino Andalucía.

La iniciativa tiene como objetivo poner en contacto a empresas turísticas andaluzas con operadores locales y reforzar el posicionamiento de la comunidad como destino competitivo. La participación está limitada a un máximo de cinco empresas privadas por provincia, favoreciendo un entorno de trabajo orientado a la generación de contactos comerciales.

La delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "las jornadas profesionales son una herramienta fundamental para fortalecer la relación con quienes comercializan nuestros productos turísticos y trasladar de primera mano la diversidad de la oferta de la Costa del Sol".

"Estos encuentros nos permiten consolidar mercados ya maduros y seguir abriendo oportunidades en aquellos con mayor potencial de crecimiento", ha añadido.

A lo largo del primer semestre del año, Turismo Costa del Sol ha participado en acciones de comercialización en mercados de especial interés para el destino.

Entre ellas destacan las jornadas celebradas en los países del Golfo Pérsico, enfocadas al segmento premium; las acciones desarrolladas en Escandinavia para promocionar la oferta MICE; los encuentros profesionales organizados en el sur de Francia coincidiendo con la nueva conexión aérea entre Montpellier y Málaga; y las jornadas celebradas en Serbia, Croacia y Eslovenia.

También las presentaciones dirigidas a agencias de viajes en Barcelona, Bilbao y Castilla-La Mancha; las acciones organizadas por Turespaña en Montreal para el mercado norteamericano; las jornadas en Cracovia y Varsovia, en Polonia, y los encuentros celebrados en Bilbao, San Sebastián y Santander, que reunieron a más de 200 profesionales del sector.

"Cada mercado requiere una aproximación específica y estas jornadas nos ofrecen la posibilidad de establecer un contacto directo con los profesionales que influyen en la elección del destino", ha destacado González, al tiempo que ha añadido que "la continuidad de este calendario de acciones responde a una estrategia basada en la colaboración con el sector y en el fortalecimiento de la comercialización de la Costa del Sol en mercados prioritarios".

La combinación de acciones internacionales y nacionales permite a Turismo Costa del Sol mantener una presencia continuada en los principales mercados emisores y reforzar la colaboración con operadores turísticos, agencias de viajes e instituciones.

A través de esta estrategia, la entidad continúa impulsando la promoción profesional del destino y favoreciendo nuevas oportunidades de negocio para el tejido empresarial turístico de la provincia.