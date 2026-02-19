Turismo Costa del Sol desarrolla una acción comercial ante el mercado estadounidense junto a navieras de crucero

La Costa del Sol ratifica su posicionamiento en el mercado estadounidense con una acción comercial junto a navieras de crucero - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en una acción comercial en Estados Unidos junto a las principales entidades vinculadas al sector portuario y turístico con el objetivo de continuar reforzando el posicionamiento internacional del destino en el segmento de cruceros. La delegación mantuvo reuniones con las principales navieras estadounidenses entre los días 16 y 19 de febrero, consolidando así la estrategia de promoción desarrollada en los últimos años.

Esta iniciativa se produce tras la celebración en Málaga de las dos últimas ediciones de Seatrade Cruise Med y la participación en los principales encuentros internacionales del sector, como Seatrade Cruise Global y Seatrade Europe.

En este contexto, los responsables de planificación de itinerarios y ejecutivos de las compañías pudieron conocer de primera mano tanto los servicios portuarios dirigidos a la atención del buque y del pasajero como las propuestas del destino en materia de rutas y experiencias turísticas adaptadas a la demanda del crucerista.

La acción comercial estuvo liderada por representantes de la Autoridad Portuaria, Fundación Málagaport, el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol y Málaga Cruise Port, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, así como de Extenda y la Oficina Española de Turismo (OET) en Miami (Florida, EEUU).

Este esfuerzo conjunto permite trasladar una visión integral del destino, facilitando que en una misma reunión las navieras dispongan de información completa sobre operaciones portuarias y excursiones en tierra.

"El turismo de cruceros en Málaga se ha afianzado como uno de los ejes clave para la provincia, no solo por su crecimiento sostenido, sino por su capacidad para generar impacto económico en la capital y en el conjunto del territorio. Nuestro objetivo es seguir consolidando este segmento como una línea estratégica dentro del posicionamiento internacional de la Costa del Sol", aseguró Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol.

La coordinación entre puerto y destino continúa siendo valorada de forma muy positiva por parte de las líneas de crucero, ya que ofrece una propuesta global que integra infraestructuras, servicios y oferta experiencial. Este enfoque contribuye a reforzar la competitividad de Málaga y la Costa del Sol dentro del Mediterráneo Occidental y a consolidar su atractivo para nuevas escalas y operaciones en base.

Como cierre de las reuniones profesionales, la delegación ofreció una cena en la residencia oficial de la cónsul de Miami, Belén Alfaro, donde los representantes de las navieras pudieron degustar gastronomía malagueña junto a los ejecutivos locales. Este encuentro permitió continuar los contactos en un entorno institucional, poniendo en valor la ubicación estratégica del destino y sus infraestructuras portuarias de última generación.

Esta acción se enmarca en un contexto de crecimiento del turismo de cruceros en Málaga, que cerró 2025 con 570.481 pasajeros y 331 escalas, consolidándose como uno de los principales enclaves del Mediterráneo Occidental. La evolución positiva de estas cifras refleja la confianza de las líneas de crucero en el potencial del mercado español y refuerza el objetivo de impulsar las escalas en base para seguir promoviendo la economía de la capital, la provincia y la región.