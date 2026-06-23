Turismo Costa del Sol potencia su posicionamiento internacional en Routes Europe celebrado en Rimini - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) - Turismo Costa del Sol ha participado en Routes Europe 2026, celebrado en la ciudad italiana de Rimini, uno de los principales encuentros internacionales especializados en conectividad aérea y desarrollo de rutas.

La acción en la que ha estado presente la entidad no sólo ha servido para potenciar el posicionamiento internacional del destino, sino que también ha puesto de manifiesto la fortaleza de la Costa del Sol y las previsiones de incremento de rutas y refuerzo de operaciones para la temporada de invierno hacia el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

El encuentro, según ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado, posibilitó mantener reuniones estratégicas con aerolíneas y reforzar el posicionamiento de la Costa del Sol como destino turístico competitivo y conectado durante todo el año.

Durante esta cita turística, Turismo Costa del Sol mantuvo un total de 17 reuniones profesionales con aerolíneas consideradas clave para el destino. Las sesiones permitieron analizar la evolución de las operaciones aéreas, las tendencias de conectividad y las oportunidades de crecimiento vinculadas al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Además de la agenda de reuniones, Turismo Costa del Sol participó en el Seasonal Summit, un espacio centrado en estrategias de desestacionalización y evolución de la demanda turística. Durante esta intervención, el destino fue presentado como ejemplo de éxito en la reducción de la estacionalidad, especialmente gracias al crecimiento del tráfico de pasajeros durante la temporada de invierno.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "la participación en Routes Europe permitió reforzar el contacto directo con aerolíneas estratégicas y trasladar la evolución positiva que está registrando la Costa del Sol en conectividad aérea".

Asimismo, ha agregado que "el crecimiento del destino durante los meses de invierno se ha convertido en uno de los principales elementos diferenciales frente a otros mercados competidores".

Las reuniones mantenidas durante el foro permitieron además conocer las previsiones operativas de distintas compañías aéreas para las próximas temporadas. Varias aerolíneas trasladaron su previsión de incremento de rutas y refuerzo de frecuencias hacia Málaga-Costa del Sol durante el invierno, consolidando la tendencia de crecimiento que viene registrando el destino fuera de la temporada alta tradicional.

González ha subrayado en este sentido que "las compañías aéreas mostraron un alto nivel de satisfacción tanto con el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol como con el comportamiento del destino". Además, ha añadido que "mientras otros destinos europeos han tenido que reducir rutas y frecuencias debido al incremento de costes operativos y del combustible, la Costa del Sol continúa mostrando capacidad de crecimiento y estabilidad".

Routes Europe reúne anualmente a aerolíneas, aeropuertos, destinos turísticos y entidades vinculadas al desarrollo de rutas aéreas internacionales. El encuentro se ha consolidado como uno de los principales espacios europeos para el análisis de conectividad, planificación de operaciones y generación de acuerdos entre destinos y compañías aéreas.

La participación de Turismo Costa del Sol en este foro se enmarca dentro de su estrategia de promoción internacional orientada a fortalecer la conectividad aérea y consolidar el posicionamiento del destino en mercados estratégicos. La mejora de las conexiones internacionales continúa siendo uno de los principales factores para impulsar la competitividad turística de la provincia de Málaga.