Turismo Costa del Sol potencia el segmento de cruceros y el náutico y apoya Citca Suncruise

Turismo Costa del Sol potencia el segmento de cruceros y el náutico y apoya la cuarta edición de CITCA Suncruise en Motril y Granada

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha estado presente en la cuarta edición del Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros, Citca Suncruise, celebrado en Motril y Granada.

Articulada bajo el lema 'Donde el Mar se funde con la Innovación', marcó la orientación de los contenidos y reforzó la conexión entre el ámbito marítimo y el desarrollo de nuevas soluciones para el sector. El encuentro apostó por el turismo náutico y de cruceros como uno de los elementos clave para contribuir al posicionamiento de Andalucía, Ceuta y Melilla en la élite del turismo nacional e internacional, trasladando esta visión a las diferentes sesiones del programa.

A lo largo de su desarrollo, el congreso abordó el impacto positivo que la industria de los cruceros y la náutica deportiva genera en los destinos y en la sociedad, con una mirada que incorporó de manera explícita al residente que acoge la actividad, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Este enfoque permitió situar en el centro la convivencia entre el crecimiento del sector y la calidad de vida en los territorios, así como el papel que desempeña la innovación a la hora de integrar la actividad turística en el tejido local.

En este contexto, Citca Suncruise puso en valor proyectos innovadores que se estaban desarrollando en la industria de cruceros, con el objetivo de compartir experiencias y conocer enfoques que conectan la mejora de procesos y servicios con la transformación que el mar y los cruceros aportan a las personas y a las comunidades.

La exposición de casos favoreció el intercambio de aprendizajes y subrayó la relevancia de promover iniciativas que impulsen la competitividad del ecosistema turístico.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha señalado que "este patrocinio nos permitió subrayar la conexión entre mar e innovación y acompañar una conversación imprescindible sobre el valor del turismo náutico y de cruceros para el posicionamiento de Andalucía, Ceuta y Melilla".

"El enfoque del congreso puso en el centro a los destinos y a los residentes, y evidenció cómo una gestión responsable puede traducirse en beneficios compartidos", ha agregado.

Junto a los contenidos, la edición contó con actividades paralelas de Networking que facilitaron el contacto entre profesionales y organizaciones vinculadas al sector. Estos espacios propiciaron el intercambio de impresiones, la detección de afinidades y la posible apertura de vías de colaboración, en un entorno orientado a la conversación cualificada y a la construcción de relaciones profesionales duraderas.

Por último, Díaz ha incidido en que "Citca Suncruise destacó proyectos que ya están impulsando cambios reales en la industria, y ofreció espacios de Networking que acercaron a los profesionales y estimularon nuevas sinergias. Desde Turismo Costa del Sol valoramos especialmente ese intercambio, porque ayuda a alinear innovación, experiencia y territorio".