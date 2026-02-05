Turismo Costa del Sol presenta soluciones innovadoras para el sector turístico a través su Tourism Hub en H&T

Turismo Costa del Sol presenta soluciones innovadoras para el sector turístico a través del Costa del Sol Tourism Hub en H&T 2026 - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado con un estand propio a través del Costa del Sol Tourism Hub en la reciente edición de H&T (Salón de Innovación en Hostelería) con el objetivo de apoyar y visibilizar proyectos empresariales innovadores aplicados al sector turístico. Esta presencia se enmarca en la estrategia del destino de impulsar la innovación, la digitalización y el emprendimiento como palancas para reforzar la competitividad y sostenibilidad del modelo turístico.

Según señalan en un comunicado, el espacio del Costa del Sol Tourism Hub ha contado con la participación de cinco empresas tecnológicas que desarrollan soluciones orientadas a distintos ámbitos del ecosistema turístico. OK Located ha presentado su plataforma global de digitalización inteligente de destinos turísticos, culturales y comerciales, basada en señalética digital interactiva, tecnología Bluetooth, sensórica IoT e inteligencia artificial, orientada a mejorar la experiencia del visitante y promover un turismo sostenible y accesible.

Por su parte, Dreamed Solutions ha dado a conocer sus soluciones digitales a medida para hostelería, turismo y comercio local, con especial foco en la restauración, mientras que TECO Mobility ha mostrado sus propuestas de movilidad eléctrica inteligente para hoteles y destinos turísticos, orientadas a reducir la huella de carbono y mejorar la experiencia del visitante.

En este contexto, Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, ha señalado que "la presencia del Costa del Sol Tourism Hub en H&T refleja la apuesta del destino por la innovación aplicada al turismo y por el apoyo a proyectos empresariales que aportan soluciones reales a los retos del sector". Díaz ha destacado que este tipo de iniciativas permiten conectar el talento emprendedor con las necesidades actuales de destinos y empresas turísticas.

La automatización de procesos empresariales y la mejora de la competitividad han estado representadas por NEXO APP, que ha presentado su plataforma SaaS basada en inteligencia artificial para la gestión automática de pedidos B2B, y por OPINAS, especializada en la gestión de reseñas y reputación online para pymes y negocios locales, con impacto directo en la visibilidad y el posicionamiento digital.

"Estas empresas representan el tipo de soluciones que queremos impulsar desde Turismo Costa del Sol: proyectos innovadores, escalables y alineados con la sostenibilidad y la mejora de la experiencia turística", ha añadido Díaz, subrayando el valor del Costa del Sol Tourism Hub como herramienta para fomentar la colaboración público-privada y acelerar la transformación del sector.

La participación de estas 'startups' en el estand del Costa del Sol Tourism Hub pone de manifiesto el compromiso de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga con el emprendimiento, la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías como ejes clave para el desarrollo de un modelo turístico competitivo, innovador y sostenible