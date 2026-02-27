Turismo Costa del Sol refuerza posicionamiento en segmento de lujo en unas jornadas en Estambul

Turismo Costa del Sol participa en las Jornadas Profesionales de Turespaña en Estambul para reforzar su posicionamiento en el segmento lujo - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol participará a lo largo de 2026 en las Jornadas Profesionales que organizará Turespaña en distintos mercados de interés para el segmento de lujo.

Estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia internacional del destino, orientada a reforzar su posicionamiento en mercados prioritarios bajo la marca España y a consolidar su presencia en entornos profesionales especializados. En esta ocasión lo ha hecho en Estambul, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Las jornadas tuvieron un formato basado en sesiones de workshop con agendas de citas preestablecidas, combinadas con actividades complementarias, almuerzos y cenas de networking.

Este planteamiento favoreció el contacto directo entre los representantes del destino y los profesionales del sector turístico internacional, generando un espacio propicio para el intercambio profesional y la identificación de nuevas oportunidades de colaboración.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha señalado que "la participación en estas jornadas nos permite seguir posicionando la Costa del Sol en mercados de gran interés para el segmento lujo, reforzando nuestra presencia dentro de la estrategia promocional conjunta bajo la marca España".

También ha destacado "la importancia" de este tipo de encuentros para fortalecer relaciones comerciales y avanzar en la promoción internacional del destino.

Así, a través de su participación, Turismo Costa del Sol trabaja en el establecimiento de nuevos contactos profesionales y en el refuerzo de relaciones ya existentes con agentes y empresas emisoras especializadas en turismo premium.

Estas acciones contribuyen a mejorar la visibilidad del destino entre los principales operadores del segmento lujo, facilitando al mismo tiempo la comercialización de la oferta turística de los miembros de Turismo Costa del Sol en mercados internacionales.

Díaz ha añadido que "estos encuentros permiten generar un entorno de trabajo directo y eficaz en el que las empresas del destino pueden presentar su oferta y establecer relaciones comerciales que se traducen en oportunidades reales de negocio".

Con esta participación, Turismo Costa del Sol continuará avanzando en su estrategia de promoción internacional, apostando "por acciones profesionales que contribuirán a consolidar la competitividad del destino en el segmento lujo y a reforzar su proyección en mercados estratégicos".