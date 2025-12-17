Turismo Costa del Sol refuerza su presencia en Reino Unido a través de diversas acciones profesionales - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha desarrollado un conjunto de acciones promocionales y profesionales en el mercado del Reino Unido, orientadas a "reforzar la visibilidad del destino, consolidar relaciones con actores estratégicos y trasladar los valores asociados a sostenibilidad, calidad y diversidad de experiencias".

Estas actuaciones se han enmarcado en la estrategia de posicionamiento internacional del destino y han permitido mostrar una imagen actualizada y complementaria de la Costa del Sol.

Así, en primer lugar, Turismo Costa del Sol, según ha detallado en un comunicado, ha participado en el encuentro Spain Talks Dublin, una iniciativa dirigida a profesionales del sector turístico en la que el destino ha aportado su experiencia en materia de sostenibilidad.

La entidad ha formado parte de un panel centrado en buenas prácticas, compartiendo iniciativas y líneas de trabajo vinculadas a un modelo turístico más responsable con el entorno.

Además, ha participado como miembro del jurado de los Spain Talks Awards, contribuyendo a reconocer proyectos y propuestas alineadas con la innovación y la sostenibilidad. Esta acción ha permitido mostrar una Costa del Sol más cercana, tradicional y comprometida con el medio ambiente, menos conocida aún para parte del mercado irlandés.

De forma complementaria, Turismo Costa del Sol ha asistido a la gala de los ITTN Irish Travel Trade Awards 2025, uno de los eventos de referencia del sector turístico en Irlanda.

En el marco de esta cita, la entidad ha patrocinado una mesa con diez invitados de alto nivel, entre los que se encontraban representantes de empresas como TUI, Cassidy Travel, Love Holidays, Bizex y Travel Extra. Esta presencia ha reforzado la visibilidad del destino ante profesionales clave del mercado irlandés, en una velada que ha reconocido además a España como Mejor Destino Europeo.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha valorado que "este conjunto de acciones ha permitido reforzar la relación con mercados estratégicos y trasladar una visión del destino alineada con los valores que hoy demandan tanto los profesionales como los viajeros".

También ha subrayado que "la sostenibilidad, la cercanía y la calidad de la experiencia forman parte del posicionamiento que queremos seguir consolidando en mercados como Irlanda y Reino Unido".

Por otro lado, han recordado que la entidad formó parte del Congreso Anual de Co-op Travel y Co-op Holidays, celebrado en Club Med Magna Marbella. Este encuentro ha reunido al segundo mayor consorcio de viajes del Reino Unido, que integra agencias propias, agencias independientes y una amplia red de consultores de viaje.

En el marco del congreso, la entidad ha tomado parte en un workshop que ha contado con la asistencia de más de 70 agencias y ha realizado una presentación dirigida a las agencias propias y consultores del grupo, en la que se han expuesto las novedades del destino y sus principales atractivos, con especial atención a las experiencias singulares y a la sostenibilidad.