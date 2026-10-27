Turismo Costa del Sol refuerza su presencia en el turismo de negocios en la feria IMEX America

Delegación de Turismo Costa del Sol y diez empresas malagueñas en IMEX America - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha promocionado la oferta de la provincia malagueña para la celebración de reuniones de trabajo, congresos y viajes de incentivo en IMEX America, una de las principales ferias internacionales del segmento turístico MICE, celebrada del 13 al 15 de octubre en Las Vegas (Estados Unidos).

La participación de Turismo Costa del Sol ha contado con la presencia de más de diez empresas de la provincia, que han presentado sus servicios y las posibilidades del destino ante profesionales internacionales especializados en la organización de eventos corporativos.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado a través de una nota la importancia de mantener una presencia activa en los principales encuentros internacionales de esta industria.

"El segmento MICE es especialmente interesante para la Costa del Sol porque nos permite mostrar una oferta turística que va mucho más allá de las vacaciones tradicionales", ha dicho González.

Al mismo tiempo, ha destacado que la provincia de Málaga cuenta con empresas especializadas, infraestructuras y "una gran variedad de experiencias que hacen posible organizar encuentros profesionales de diferentes características", ha señalado.

Asimismo, la entidad provincial ha destacado que la participación de las empresas provinciales ha tenido un papel central, ya que "ha permitido presentar la oferta desde una perspectiva directamente vinculada a las necesidades de los organizadores".

"La disponibilidad de alojamientos, espacios para eventos, servicios especializados y actividades complementarias constituye un elemento relevante para quienes buscan destinos capaces de combinar el desarrollo de encuentros profesionales con experiencias para los participantes", ha explicado la Diputación.

En este sentido, ha reiterado que la Costa del Sol dispone de una oferta que permite complementar las actividades profesionales con propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y de ocio.

"Esta variedad facilita la configuración de programas adaptados a distintos perfiles de empresas y organizaciones, especialmente en el ámbito de los viajes de incentivo y los encuentros corporativos", ha reconocido la entidad.

Por su parte, Esperanza González ha subrayado también el valor de la colaboración entre Turismo Costa del Sol y el tejido empresarial de la provincia en este tipo de acciones: "La presencia de más de diez empresas de nuestro destino demuestra la importancia de trabajar conjuntamente en la promoción del turismo de reuniones".

"Nuestro objetivo es que los profesionales internacionales conozcan no solo las posibilidades de la Costa del Sol, sino también a las empresas que pueden hacer realidad sus proyectos y eventos", ha explicado.

Finalmente, la Diputación ha explicado que la participación en IMEX America ha permitido a Turismo Costa del Sol y a las empresas asistentes presentar conjuntamente sus capacidades ante el mercado profesional internacional, una actividad turística que puede diversificarse a lo largo del año, dando continuidad a la promoción de la provincia como destino para congresos, reuniones y viajes de incentivo.