Turismo Costa del Sol refuerza su promoción en Islandia y pone en valor conexiones aéreas directas durante invierno

Turismo Costa del Sol refuerza su promoción en Islandia y pone en valor las conexiones aéreas directas durante el invierno con una acción centrada en la cultura, la gastronomía y las experiencias - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha desarrollado una acción de promoción directa en Islandia que ha permitido acercar la oferta turística de la provincia a los principales profesionales del sector y dar a conocer las posibilidades del destino para los viajeros islandeses.

La iniciativa ha obtenido una valoración muy positiva, tanto por la participación registrada como por el interés mostrado hacia una oferta turística que, en muchos casos, todavía era poco conocida entre los profesionales contactados.

El programa ha incluido sesiones de formación con los principales turoperadores islandeses y en la sede de Icelandair, en las que se ha presentado la diversidad de experiencias que ofrece la Costa del Sol. Estas reuniones han permitido profundizar en el conocimiento del destino y mostrar propuestas que van más allá de sus atractivos turísticos más consolidados.

Uno de los aspectos destacados durante las presentaciones ha sido la conectividad aérea directa entre Reikiavik y Málaga, que cuenta con dos frecuencias semanales durante la temporada de invierno. Esta conexión constituye una oportunidad para facilitar la llegada de visitantes islandeses en un periodo especialmente interesante para el destino por su contribución a la desestacionalización turística.

El director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha valorado el resultado de la iniciativa y la importancia de acercarse directamente a los profesionales que comercializan viajes en este mercado.

Ha incidido en que "Islandia presenta unas características especialmente interesantes para la Costa del Sol. Es un mercado con capacidad de gasto, cuyos viajeros muestran interés por desplazarse durante el invierno y buscan experiencias vinculadas a la cultura, la gastronomía y las actividades al aire libre" y ha explicado que el "objetivo ha sido mostrarles la variedad de posibilidades que ofrece la provincia y facilitar que puedan incorporarlas a sus propuestas de viaje".

Las formaciones han permitido comprobar que, aunque la Costa del Sol es un destino conocido, una parte importante de su oferta turística todavía resulta novedosa para algunos profesionales islandeses. Por ello, las sesiones han prestado especial atención a la diversidad del territorio y a las posibilidades de combinar diferentes experiencias durante una misma estancia.

La cultura, la gastronomía y el turismo de aventura han ocupado un lugar destacado en esta presentación. Se trata de productos que encajan con los intereses identificados en el mercado islandés y que permiten mostrar la provincia desde una perspectiva más amplia, incorporando propuestas tanto del litoral como del interior.

La acción ha culminado con dos eventos organizados junto a la Oficina de la Embajada de España, en los que el flamenco y la gastronomía han servido como elementos de acercamiento a la cultura del destino. Estas actividades han permitido complementar las sesiones profesionales con experiencias vinculadas a algunos de los principales atractivos de la Costa del Sol.

Además, Turismo Costa del Sol ha celebrado un encuentro exclusivo dirigido al sector turístico islandés, que ha registrado una excelente convocatoria y ha ofrecido un espacio específico para profundizar en las posibilidades de promoción y comercialización del destino.

Por otro lado, Díaz ha destacado la utilidad de combinar la formación profesional con experiencias que permitan transmitir la identidad del territorio.

"Cuando presentamos la Costa del Sol a través de nuestra gastronomía, nuestra cultura o el flamenco, conseguimos que los profesionales conozcan el destino de una manera más cercana. Este tipo de acciones nos ayuda a despertar su interés y a mostrar que, además del clima y las playas, contamos con muchos otros recursos capaces de motivar un viaje", ha concluido.