Turismo Costa del Sol refuerza la promoción del segmento de Golf en el Business Golf Summit Madrid - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en el Business Golf Summit Madrid 2026, organizado por myGolf y celebrado en Golf Santander, una cita que ha combinado la práctica deportiva con el establecimiento de relaciones profesionales y la generación de contactos empresariales.

El encuentro ha contado con 96 jugadores y representantes de empresas nacionales y chinas establecidas en España, estas últimas en colaboración con la Federación de Empresas Chinas en Madrid, según han señalado desde Turismo Costa del Sol en un comunicado. La participación ha permitido acercar la oferta del destino a un público vinculado tanto al ámbito empresarial como al golf, uno de los segmentos estratégicos para el destino.

El director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado "el interés" de vincular la promoción turística con encuentros que permiten acceder a nuevos perfiles profesionales.

"El golf tiene una enorme capacidad para generar relaciones empresariales y conectar a profesionales de diferentes mercados. Estar presentes en este tipo de encuentros nos permite seguir dando visibilidad a la Costa del Golf y, al mismo tiempo, acercarnos a empresas y potenciales prescriptores del destino", ha señalado.

El Business Golf Summit de Madrid ha constituido la segunda prueba del año dentro del calendario de myGolf. Tras esta cita queda pendiente una prueba en Huelva antes de la celebración de la Gran Final, que tendrá como escenario precisamente la Costa del Sol, la cual se realizará el próximo 21 de noviembre en Santa Clara, Marbella, donde está prevista la participación de un total de 96 jugadores.

La elección de la provincia para cerrar el circuito ofrecerá una nueva oportunidad para que los participantes conozcan directamente las posibilidades del destino para la práctica del golf y su oferta complementaria.

La celebración de la final en la Costa del Sol cobra especial relevancia por la capacidad de este deporte para atraer un perfil de visitante interesado no solo en los campos, sino también en experiencias vinculadas a la gastronomía, el alojamiento, el ocio y otros recursos del territorio.

Díaz ha asegurado que "la próxima Gran Final en Marbella nos brinda la oportunidad de trasladar esa promoción al propio destino. Queremos que quienes participen puedan comprobar de primera mano por qué la Costa del Sol se ha consolidado como un referente para jugar al golf y cómo esta actividad puede combinarse con una oferta turística muy diversa".

La presencia de empresas chinas establecidas en España ha aportado, además, un componente internacional al encuentro de Madrid y ha ampliado las posibilidades de establecer nuevas relaciones en torno al destino.

Con su participación en el Business Golf Summit Madrid 2026 y la próxima celebración de la Gran Final MyGolf en Marbella, Turismo Costa del Sol continúa utilizando el golf como herramienta de promoción, posicionamiento y conexión con el ámbito empresarial, reforzando la proyección de la Costa del Golf entre públicos nacionales e internacionales.