Turismo Costa del Sol reúne a 25 agencias especializadas en Escandinavia y refuerza su interés por la oferta de golf de la Costa del Sol tras dos jornadas profesionales en Copenhague y Malmö - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Costa del Sol ha llevado esta semana su oferta de turismo de golf hasta Escandinavia con un road trip promocional que ha reunido a 25 agencias especializadas de Dinamarca y Suecia en dos jornadas de trabajo celebradas en Copenhague y Malmö.

La iniciativa, organizada por Turismo Costa del Sol junto a nueve miembros de su foro de colaboradores de golf, ha servido para reforzar las relaciones comerciales con uno de los mercados internacionales más fieles a este segmento y abrir nuevas oportunidades de negocio para el destino.

La acción se ha desarrollado en un formato que combina encuentros profesionales y experiencias sobre el terreno, una fórmula que favorece el contacto directo entre la oferta y la demanda, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

El programa arrancó en Copenhague con un workshop en el que participaron agencias emisoras danesas especializadas en turismo de golf y empresas de la Costa del Sol. La jornada continuó con una partida en las instalaciones de Rungsted Golf Klub, un espacio que permitió prolongar las reuniones en un ambiente más distendido y propicio para generar nuevas relaciones comerciales.

El road trip se trasladó posteriormente a Malmö, donde se repitió el mismo esquema de trabajo. Los empresarios del destino mantuvieron nuevos encuentros con agencias y turoperadores especializados antes de disputar una jornada de golf en Bokskogens Golfklubb, uno de los clubes más reconocidos del sur de Suecia.

Entre ambas citas, la delegación de la Costa del Sol mantuvo reuniones con un total de 25 agencias escandinavas interesadas en ampliar su programación hacia el destino.

La representación empresarial estuvo integrada por Elba Estepona, Añoreta Golf Resort, Los Naranjos Golf Club, Torrequebrada Golf, La Cala Golf Resort, El Chaparral Golf, Higuerón Golf Marbella, Viajes Master y Turismo de Mijas, que tuvieron la oportunidad de presentar de primera mano sus productos y servicios a profesionales con una amplia experiencia en la comercialización de viajes de golf.

El mercado escandinavo continúa siendo uno de los principales emisores de turistas de golf hacia la Costa del Sol. Se trata de un perfil de viajero que destaca por realizar estancias de mayor duración, viajar fuera de la temporada alta y mostrar un elevado nivel de fidelización hacia el destino, factores que convierten a este segmento en uno de los más relevantes para la actividad turística de la provincia.

Con este road trip, Turismo Costa del Sol mantiene su apuesta por las acciones promocionales de carácter profesional, acercando la oferta del destino a los principales intermediarios de mercados estratégicos.

El contacto directo con agencias especializadas permite conocer de primera mano las tendencias de la demanda, detectar nuevas oportunidades comerciales y reforzar la presencia de la Costa del Sol en un mercado que mantiene un notable interés por la combinación de golf, clima, conectividad y oferta complementaria que ofrece el destino.