Turismo Costa del Sol reúne en Pro-Am Costa del Golf a profesionales, campos de golf e instituciones

La XXVII edición del Pro-Am Costa del Golf Turismo - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha reunido en la XXVII edición del Pro-Am Costa del Golf Turismo a profesionales, campos de golf, empresas e instituciones vinculadas a uno de los segmentos estratégicos para la provincia de Málaga.

El encuentro se celebró en Torrequebrada Golf, coincidiendo además con el 50 aniversario de esta instalación, y contó con el Real Club Guadalhorce como subsede del torneo, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

A lo largo de sus veintisiete ediciones, el Pro-Am Costa del Golf Turismo se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro del sector del golf en la provincia.

La iniciativa nació con el objetivo de fortalecer la promoción conjunta del destino y se ha convertido en un espacio para compartir experiencias, generar sinergias y reforzar la colaboración entre todos los agentes que forman parte de la industria del golf.

Durante su intervención, la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado que "este encuentro representa mucho más que una competición deportiva, ya que simboliza el compromiso compartido de un sector que ha contribuido decisivamente al posicionamiento internacional de la Costa del Sol".

Asimismo, ha señalado que "la extraordinaria reputación de la Costa del Golf es fruto del esfuerzo colectivo de profesionales, empresas, clubes e instituciones que trabajan cada día por mantener los estándares de excelencia que demandan nuestros visitantes".

La consejera delegada ha subrayado, además, que el golf continúa siendo uno de los pilares estratégicos de la oferta turística de la provincia. Actualmente, la Costa del Sol concentra cerca de 70 campos de golf y más de dos tercios de la oferta andaluza, consolidándose como uno de los principales destinos europeos para la práctica de este deporte.

González ha incidido también en que "hablamos de un visitante especialmente valioso, con un elevado nivel de gasto y una alta fidelidad hacia el destino".

En este sentido, ha añadido que "los golfistas continúan valorando de forma sobresaliente aspectos como la calidad de los campos, la profesionalidad de los equipos, la seguridad y la hospitalidad que encuentran en la Costa del Sol".

El acto ha servido igualmente para reconocer la labor de los profesionales que trabajan diariamente en los campos de golf de la provincia y para poner en valor el papel de entidades colaboradoras como la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, la Real Federación Andaluza de Golf, Teeone y Pin España.

La jornada permitió además reforzar el mensaje de colaboración entre el sector público y privado como elemento clave para afrontar los retos futuros del destino.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue el homenaje a Alberto Fernández, cuya trayectoria fue reconocida por su contribución al deporte y por representar valores como el esfuerzo, el talento y el compromiso. Su figura fue puesta como ejemplo del papel que desempeñan los grandes embajadores del golf en la proyección nacional e internacional de la Costa del Sol.

La celebración de esta nueva edición del Pro-Am Costa del Golf Turismo volvió a poner de manifiesto la fortaleza de un segmento que genera empleo, riqueza y actividad durante todo el año. El encuentro sirvió además para reconocer el trabajo colectivo que ha convertido a la Costa del Sol en uno de los grandes referentes internacionales del turismo de golf.