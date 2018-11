UGT-A pide a los partidos un cambio en el modelo productivo de Andalucía para aumentar la industrialización

Publicado 08/11/2018 19:46:52 CET

MÁLAGA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha explicado este jueves que el sindicato se encuentra en procesos de reunión con los partidos políticos que se presentan a las elecciones andaluzas, a los que van a trasladar su propuesta de cambiar el modelo productivo de Andalucía, que "va en línea con aumentar la industrialización".

En este sentido la líder sindical ha recordado en declaraciones a los periodistas, antes de la inauguración en Málaga de la exposición '130 años de luchas y conquistas', que "el trabajo industrial tiene mayor añadido, más salario y más estabilidad". Durante su intervención ha estado acompañada por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y su homólogo en Málaga, Ramón Sánchez Garrido.

"Sería interesante una mayor inversión en I+D+i. Nosotros proponemos hasta un tres por ciento. Si es más mejor, pero es que no llegamos al tres por ciento dentro del PIB de Andalucía para fomentar aquellas actividades y generar valor añadido", ha señalado al respecto.

UGT se reunió el pasado lunes con el PSOE y este sábado hará lo propio con Adelante Andalucía, a los que seguirán la semana que viene Ciudadanos. Así, trasladarán a los partidos políticos "con representación en el arco parlamentario" un documento con sus propuestas para mejorar Andalucía "que toca varios ejes de todos los sectores productivos y los temas que nosotros creemos que son de importancia en nuestra tierra, que necesita una revolución", ha resaltado.

"No podemos estar continuamente al albur de algunos tipos de actividades como puede ser el turismo, porque saben que genera empleo, pero no un empleo de calidad sino que está sometido a los vaivenes de la economía y además que no están muchas veces registrados por un convenio", ha apuntado.

Por otro lado, ha señalado que Andalucía "tiene una agroindustria potente, que necesita alguna reforma; un sector aeronáutico que necesitamos potenciar, necesitamos más carga de trabajo para el sector aeronáutico andaluz".

También se ha referido a Navantia y a una "mayor carga de trabajo para los astilleros de una provincia también muy castigada por el desempleo como es Cádiz", recordando que estas instalaciones "están perfectamente preparadas para recibir gran carga de trabajo y por lo menos tener ese empleo de calidad, que no sea tan precario y sometido a actividades que yo le digo de poco valor añadido y aleatorias".

Asimismo, ha recordado que se avecina la "revolución industrial 4.0", es decir, de la robotización. "No hace falta que les diga que estamos en una de las comunidades autónomas que tenemos mayor riesgo de automatización en los puestos de trabajo que actualmente existen", ha advertido.

Al respecto ha señalado que "los trabajadores andaluces deben estar preparados para esa situación a través de cursos de formación, con un reciclado y sobre todo cubriendo las expectativas del nuevo mercado laboral que ya está aquí".