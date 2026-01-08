Las últimas borrascas dejan en las playas de la Costa del Sol toneladas de cañas

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ofrece a los ayuntamientos tratamiento para estos residuos (cañas) en el Complejo Ambiental Costa del Sol - MANCOMUNIDAD COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

MÁLAGA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las últimas borrascas han dejado en las playas de la Costa del Sol Occidental toneladas de cañas arrastradas por las fuertes lluvias procedentes de las desembocaduras de ríos y arroyos en una imagen que se repite año tras año.

A través de un comunicado, Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad, ha expresado que es consciente de que "estos residuos suponen un serio problema para los ayuntamientos, que han de hacerse cargo de ellos y darles el tratamiento adecuado".

Así, continúa el presidente, "la Mancomunidad se vuelve a poner al lado de los ayuntamientos para ayudarles a reducir los gastos que van a tener que asumir para volver a poner el litoral en óptimas condiciones".

Para ello, Cardeña ha mantenido una reunión este jueves con los responsables de la empresa Urbaser, concesionaria del Complejo Ambiental de Casares, "a fin de reducir los costes del tratamiento de estos residuos para que los ayuntamientos no soporten todo ese gasto".

De este modo, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental vuelve a activar ese plan de recogida a precio económico que ya puso en marcha el año pasado. Durante 2025 se trataron en el Complejo Ambiental de Casares un total de 4.564,58 toneladas de cañas, que sumadas a las 5.447,10 de algas hicieron un total de 10.011,68 toneladas de residuos de este tipo. Por municipios, Casares recogió 315,68 toneladas, Estepona 3.274,56, Manilva 1.815,42, Marbella 3.990,80 y Torremolinos 615,22.