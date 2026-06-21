Las últimas representaciones de Cirkorama protagonizan la agenda semanal cultural de la Diputación de Málaga

Imagen del cartel de las últimas representaciones de Cirkorama. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La agenda semanal cultural de la Diputación de Málaga para la próxima semana, del 22 al 28 de junio, estará protagonizada por los últimos espectáculos teatrales que cierran la décima edición del festival de teatro circo Cirkorama de la institución provincial. La programación se completa con conciertos, talleres y exposiciones.

Continuando con los espectáculos del X festival de teatro circo Cirkorama de la Diputación de Málaga, el miércoles 24 de junio, a las 20,00 horas, el dúo de danza acrobática y teatro de clown Bragacadavra presenta en el MVA 'Caída libra para personas con vértigo'. Según ha detallado la institución provincial en una nota, el dúo acrobático de mujeres que se caen bien muestran la teoría de la caída libre como la excusa perfecta para colarse en el universo relacional de las dos protagonistas. Espectáculo para todos los públicos.

El siguiente espectáculo de Cirkorama tendrá lugar en Ronda (Teatro Vicente Espinel) con cabaret de circo. 'Nos vamos de gala', una cita para disfrutar del espectáculo en estado puro, donde la emoción y el humor se dan la mano. La gala reúne una cuidada selección de números en los que la destreza y la belleza conviven con la ligereza y el juego. Imágenes que flotan, cuerpos que desafían el equilibrio y momentos que arrancan la risa, componiendo una velada dinámica, cercana y llena de humor. Será el jueves, 25 de junio y la entrada es libre hasta completar aforo. También aterrizará el 27 de junio en el MVA, a las 20,00 horas.

Es hora de jugar en Cirkorama 2026 con 'Play Time', un espectáculo de la compañía Chisgarabís & Kanbahiota. La actuación se podrá ver en el MVA el 25 de junio, a las 20,00 horas. Además, esta propuesta divertida y libre, creada por Irene Poveda y pensada para el disfrute de toda la familia, visitará el municipio de Pizarra (Plaza de la Cultura) el 26 de junio, a las 21,00 horas.

Cirkorama 2026 incluye la propuesta de Ameba Teatre para público familiar dirigida por Ana González y a cargo del clown Lucho Murabito '¡¡¡Cataplúm!!! (Vivir entre bombas)'. Espectáculo de calle sin texto para todos los públicos repleto de ternura, humor, tragedia, poesía, absurdo y esperanza que visitará Alhaurín el Grande (Plaza de La Legión) el 26 de junio, a las 20,30 horas. También estará en Benaque (Macharaviaya) el domingo 28 de junio, en la Plaza de la Iglesia.

La compañía Zirkozaurre trae al MVA 'Ejes', un viaje al pasado repleto de poesía con el diábolo como hilo conductor. El viernes 26, a las 20,00 horas, los malabaristas Gorka e Imanol necesitan girar para estar estables. Como los diábolos. Con ellos descubrieron el mundo del circo, uno de los ejes que dan sentido a sus vidas. 'Ardatzak' es algo más que un espectáculo. Es, sobre todo, un homenaje repleto de verdad y poesía. El 27 de junio estará en el Paseo Real de Antequera y el 28, a las 20,30 horas, en el Parque Cultural María Zambrano de Almáchar.

'Naufragio', la propuesta de la compañía Labsurda para público familiar visitará los municipios de Cuevas Bajas (recinto de la piscina municipal) el 26 de junio, e Istán. Un espectáculo con un leguaje propio, mediante malabarismos, teatro físico y humor absurdo, la compañía da forma a esta pieza, tratando la amistad desde la alegoría de un naufragio. Visitará el Teatro Municipal de Istán el 28 de junio, a las 20,00 horas.

Javier Ariza lleva el 27 de junio, a las 21,30 horas, al Parque San Agustín de Coín su obra 'Carman', un circo callejero y urbano para toda la familia con un showman y un Seat 600 que recibió el premio a Mejor espectáculo de calle de Ciudad Rodrigo 2019 y Premio Panorama Circada 2019 Nosolocirco y Puça Espectacles. Las invitaciones para los espectáculos de cirkorama en el MVA estarán disponibles desde el 22 de junio en www.culturama.cliqueo.es a partir de las 10,00 horas.

BIBLIOTECA CÁNOVAS DEL CASTILLO Y MÁLAGA CAPITAL

La JOPMA y los pianistas ganadores de la Gocaa Artist Competition protagonizan un intercambio musical y cultural entre Málaga y China. Será el domingo 28 de junio, a las 20,30 horas, en la Sala Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Música de Málaga. La entrada es libre hasta completar aforo.

Los títeres de Miguel Pino llegan con 'Peneque cien por cien valiente' a Cómpeta. Será el miércoles 24 de junio, a las 11,00 horas, en el Salón de usos múltiples 'La Fábrica'. La entrada es libre hasta completar aforo.

El miércoles 24 de junio, a las 11,30 horas, en la sala de usos múltiples de la Biblioteca, tendrá lugar una nueva sesión del taller de viñetas familiar, impartido por Omar Janaan. Los talleres de viñetas y proceso creativo del cómic y humor gráfico son talleres enfocados a jóvenes entre 10 y 17 años interesados en las viñetas, el cómic, el humor gráfico y los procesos creativos en general.

Tras su paso por el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga y por varios municipios de la provincia, el espectáculo 'Miguel de los Reyes, memoria de un cancionero' llega el 27 de junio, a las 20,00 horas, al centro cultural Villa de Nerja. Se trata de un ciclo de copla que tributa homenaje a este artista malagueño tras cumplirse 27 años de su fallecimiento. Entrada libre hasta completar aforo.

La banda de versiones Radio 80 lleva su música a la Verbena de San Juan de Cuevas Bajas. Radio 80, una de las bandas malagueñas de versiones más destacadas de la provincia, participa en la Verbena de San Juan del municipio de Cuevas Bajas con un directo el sábado 27 de junio en el recinto de la Piscina Municipal a partir de las 23,00 horas.

El Festival Internacional de Folclore Villanueva de Algaidas contará con la actuación de la Panda Juvenil de la Joya, que llevará hasta este enclave la fiesta de verdiales el sábado 27 de junio. La cita con el folclore malagueño más tradicional será en el Parque del Arenal a partir de las 20,00 horas.

Macarena Albarracín participa en las Fiestas de la Trilla del municipio de Sedella con su espectáculo 'Yo no soy esa', un taller musical en el que, a través de la copla, se reflexiona sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia. La actuación será el domingo 28 de junio, a las 14,00 horas (Plaza de la Constitución).

EXPOSICIONES

La exposición 'Litoral cien años. Generación del 27-Generación Litoral' se despide el próximo 26 de junio. La muestra conmemora los cien años de una de las revistas de poesía, arte y pensamiento más influyentes de la lengua española. La entrada es libre hasta completar aforo. El horario de visitas es de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas. Festivos cerrado.

Por otra parte, el espacio expositivo de la Diputación Provincial de Málaga Pacífico 54 acoge la muestra colectiva 'En clave de luz', organizada por Aula 7 hasta el 10 de julio. Compuesta por 79 piezas realizadas por fotógrafos miembros de Aula 7, tiene en la música y en el baile el eje común de su temática. La entrada es libre y puede visitarse de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas. Festivos cerrado.

La muestra 'Realismo mágico' de la artista Maribel Alonso reúne en el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) cerca de 80 cuadros de todas las épocas pictóricas. Esta exposición es un recorrido por su trayectoria y una invitación formal a que el público se mueva entre sus colores vívidos y sus geometrías anímicas. Se podrá visitar hasta el 20 de septiembre, de lunes a sábados de 10,00 a 20,30 horas. La entrada libre hasta completar el aforo.