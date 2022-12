El último pleno del Ayuntamiento de Málaga de 2022 se centra en medidas para paliar problemas de vivienda

MÁLAGA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La necesidad de vivienda asequible y medidas "efectivas y necesarias" para ello en Málaga ha centrado parte del último pleno de 2022 del Ayuntamiento de la capital donde se han debatido sendas mociones, como ha sido una urgente del PSOE y una ordinaria de Cs, donde la mayoría de los puntos de la iniciativa socialista, tras ser enmendados algunos, han sido aprobados. La de la formación naranja ha salido adelante por unanimidad.

Así, de la moción del PSOE, defendida por el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, que ha advertido de la "gravedad" del problema, han sido aprobados la mayoría de los puntos por unanimidad, pero algunos enmendados; y han sido rechazados --por 16 votos en contra y 15 a favor-- los relativos a la construcción de viviendas VPO y otra sobre pedir a la Junta que declare la ciudad como zona de alquileres tensionados.

Pérez ha advertido de que la moción refleja "la realidad" de Málaga, aludiendo a la subida del precio. Ha lamentado el "grave problema habitacional" y ha recordado que es "la segunda ciudad donde más ha crecido el precio de la vivienda". "Los pisos de construcción nueva prácticamente se hacen para elites y millonarios. Por tanto ¿Para quién se está construyendo Málaga?", ha preguntado, al tiempo que vuelto a aludir a la marcha de personas de la ciudad.

"Solo torres para quien no puede comprar, viviendas para quien no puede comprarlas, y se aumentan las viviendas turísticas, esa es la realidad", ha dicho, al tiempo que se ha preguntado ¿dónde viven los malagueños, dónde van a formar un hogar?".

El alcalde, Francisco de la Torre, no ha querido intervenir, ya que la moción por parte del PP ha sido defendida por el concejal Francisco Pomares, pero brevemente ha precisado que es "mejor tener éxito, que no fracaso, compaginar el éxito con las políticas sociales adecuadas de todas las administraciones competentes".

Ha agregado Pérez en segundo turno que hay que construir 10.000 viviendas; "hay suelo, pero no quiere --le ha dicho al regidor-- porque prefiere pisos de lujo y élite antes de que los vecinos de Málaga tengan un lugar para vivir". A esto, De la Torre le ha dicho que se puede ver "cómo hacerlo de manera seria, suelos concretos y acciones concretas, pero no brindis al sol".

Por último, Pérez ha insistido en "un compromiso firme en materia de viviendas", valorando "el paso" de Cs, "que reconoce la realidad" y ha lamentado "que el alcalde sea incapaz de reconocer la situación. Esto hay que cambiarlo, y solo se cambiará en mayo en las elecciones", ha concluido.

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha mostrado "preocupación" también por el problema que sufre Málaga, aunque "no es exclusivo de la ciudad", advirtiendo del "mercado muy tensionado". "La mejor manara de mejorar el proyecto de vida de los malagueños y brindar oportunidad es ampliar parque de viviendas protegidas". "Málaga, además de para invertir y visitar, que también lo sea para vivir", ha dicho, al tiempo que ha señalado que es el momento de que la Junta "abandone la dejadez de una competencia que le es propia".

También ha explicado su moción presentada para "instar a la Junta de Andalucía a que, dentro de sus competencias, multiplique la promoción de viviendas pública en Málaga capital", entre otros.

El concejal delegado del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), Francisco Pomares, ha dicho que el tema "preocupa" y ha dicho que no le quita ni un ápice de seriedad al tema.

"Málaga es la primera ciudad en inversión en vivienda publica", ha señalado. Tras destacar la gestión que se hace desde el Consistorio, ha dejado claro que "preocupados sí --estamos--, pero ocupados también".

Por último, el portavoz de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, se ha dirigido al regidor y le ha dicho que le ve "indolente con el problema de la vivienda. Lo veo confundido, el triunfalismo en materia de promoción turística lo tiene confundido sobre los problemas que están golpeando de lleno en miles de familias". "Va pasando el tiempo y no reacciona ante este problema", ha apostillado.

De la Torre ha vuelto a intervenir destacando, asimismo, la gestión que se lleva a cabo desde el Consistorio en esta materia. Es más, ha citado la estadística y ha asegurado que "basta con ver lo que han hecho otros ayuntamientos españoles y comprobar que este --de Málaga-- es el que más ha hecho en proporción a los habitantes". "No quiera que solucione yo lo que no hace nadie", ha concluido.

En segundo turno, Sguiglia ha insistido en que "necesitamos un alcalde y no un promotor turística", a lo que De la Torre ha respondido que "nunca me he considerado un promotor turístico, sí en materia educativa, de innovación y tecnológica".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, ha salido adelante por unanimidad la moción urgente de grupo 'popular' sobre el cheque del Gobierno, tras ser enmendada. Así, ha salido adelante instar a la Junta y al Ejecutivo central destinar financiación para garantizar que las necesidades alimentarias de la población vulnerable estén cubiertas durante todo el año.

El concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, ha valorado que "nos solemos poner, normalmente, de acuerdo" en la lucha contra la pobreza, destacando la gestión que se lleva a cabo por parte de todos. "La moción va de eso, de que no paremos, de que continuemos, a pesar de que el esfuerzo municipal es grande". También la portavoz de Cs, Noelia Losada ha valorado el programa de reparto y también la gestión del equipo de gobierno.

Por su parte, la concejala de Unidas Podemos Paqui Macías ha dicho compartir algunas cosas expresadas por el edil 'popular' como el "garantizar que familias tengan acceso a una alimentación adecuada y desde las administraciones garantizarlo y es nuestro deber", aunque ha hablado de algunas "incorrecciones" de la moción del PP. Ha incidido, por tanto, en "redoblar esfuerzos que hace el Ayuntamiento". "Palabras bonitas están bien, pero no se come, se come con presupuestos y garantizar derechos".

La concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se ha alegrado que de que "se ponga en valor el cheque el Gobierno" y ha incidido, por otro lado, en que "la caridad no ataca la raíz de los problemas, les pone un parche", apostando por "justicia social y dignidad de las personas".

Por otro lado, en la sesión ha sido aprobada una moción institucional sobre la ratificación de la adhesión de Málaga a la 'Declaración de Viladecans' de la red de gobiernos locales +biodiversidad de la Femp y al 'Compromiso de Montreal', en materia de protección de la biodiversidad.

Finalmente, ha sido institucional la moción que inicialmente había sido presentada de urgencia por Cs sobre la "necesidad de afrontar urgentemente una rehabilitación integral de la sede del Ayuntamiento de Málaga".

La moción urgente de Unidas Podemos relativa a la creación del escaño ciudadano "para el impulso de participación en la ciudad" ha sido rechazada; también ha sido desestimada la iniciativa del PSOE sobre movilidad en la ciudad.

Por último, sí ha salido adelante con enmiendas la iniciativa ordinaria del grupo municipal de Unidas Podemos en defensa de los vecinos y vecinas de El Perchel, afectados por una operación inmobiliaria sobre los bloques en los que viven en alquiler, frente "el acoso inmobiliario y 'asustaviejas' y la del PP, tras ser enmendada, relativa a la evaluación del Bachillerato para el acceso a la universidad.