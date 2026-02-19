UMA y Aehcos crean la cátedra de gestión turística destinada a mejorar la profesionalización del sector

Acto de presentación de la Cátedra Aehcos de Gestión Turística - UMA

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) y la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) han presentado este jueves la Cátedra Aehcos de Gestión Turística, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a evolucionar y fomentar la profesionalización del sector, así como desarrollar proyectos de colaboración institucional que favorezcan un modelo turístico más eficiente, responsable y alineado con los retos del destino Málaga-Costa del Sol.

A la presentación han asistido el rector, Teodomiro López Navarrete; el presidente de Aehcos, José Luque; y Pere Mercadé, profesor de Departamento de Estructura Económica de la UMA y director de la Cátedra, que se adscribirá a la Facultad de Turismo.

La nueva Cátedra, fruto de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, tiene como finalidad apoyar a las empresas hoteleras en la evolución de sus modelos de gestión y promover la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras, sin olvidar el fortalecimiento de la conexión entre la universidad y el sector empresarial.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

un claro ejemplo de colaboración público-privada que propiciará un paso estratégico de futuro", ha señalado el rector, para quien el modelo de las cátedras de mecenazgo --como esta de Aehcos- es la principal herramienta para conseguirlo.

En este sentido, Luque se ha felicitado por la puesta en marcha de esta iniciativa, que supone, a su juicio, "un antes y un después en la forma de trabajar juntos" y para quien la Facultad de Turismo de la UMA "debe convertirse en la principal emisora de profesionales de este sector en el mundo".

Por su parte, Pere Mercadé ha explicado que las actividades que se van a poner en marcha también buscan una mejora de la empleabilidad de los estudiantes, que formarán parte activa de un sector, el turístico, que es bandera de la Costa del Sol y una línea estratégica muy importante de la Universidad de Málaga. "La Cátedra Aehcos nace con vocación de servicio a la sociedad y compromiso con el futuro", ha concluido.

OFERTA FORMATIVA

Un enfoque destacado de la Cátedra será la adaptación de la oferta formativa universitaria a las necesidades del sector, promoviendo la empleabilidad y ofreciendo herramientas que faciliten la transformación del turismo.

Así, docencia e investigación se unirán para perseguir este objetivo, que se canalizará a través de actividades en las que podrán participar como entidades colaboradoras otras entidades e Instituciones públicas y privadas, a los efectos de financiación y apoyo en las condiciones establecidas por la Cátedra.

Se promoverán temáticas clave como la sostenibilidad, la digitalización, la innovación en la gestión hotelera y la optimización de recursos humanos. Además, se impulsarán investigaciones sobre la eficiencia energética, el posicionamiento de los establecimientos turísticos y las tendencias de demanda, entre otros aspectos esenciales para el futuro del turismo en la Costa del Sol.

Además, se organizarán foros y jornadas con temáticas de interés para el sector hotelero --entre ellas el fomento de empleo--, así como la generación de polos de innovación. También se concederán becas pre y post doctorales, se desarrollarán líneas de investigación específicas y se implementarán herramientas digitales o programas software para aumentar la reputación del sector hotelero y de la industria turística.