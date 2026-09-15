La UMA aprueba el proyecto para un monumento en homenaje a las víctimas de La Desbandá en el campus de Teatinos

Imagen del proyecto del monumento a las víctimas de 'La Desbandá' en el campus de Teatinos de la UMA - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga (UMA) y la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica han recibido con entusiasmo el proyecto de diseño escultórico presentado por Pablo Hernández Vílchez, estudiante del posgrado de Arquitectura de la UMA, para la construcción de un monumento que rinda homenaje a las víctimas que protagonizaron La Desbandá en el campus universitario de Teatinos.

La UMA afirma en un comunicado que Hernández "ha conseguido elaborar un proyecto que combina a la perfección un desarrollo artístico propio, el rigor histórico y la coherencia estética con los monumentos ya inaugurados en Álora, Cártama, Pizarra, Valle de Abdalajís y Villanueva de la Concepción, que tienen su base en el uso de una piedra de gran tamaño y unas siluetas recortadas en metal".

El artista, con una propuesta de apariencia sencilla, consigue dotar al monumento de una importante carga simbólica y artística que queda impregnada con la atmósfera de tensión y miedo vivida por la población malagueña en febrero de 1937. El proyecto incluye, en su base, una cavidad para introducir una cápsula del tiempo.

Tras declarar desierto por razones técnicas el concurso de ideas convocado conjuntamente por el Vicerrectorado de Cultura de la UMA y la asociación memorialista, ambas entidades decidieron encargar el proyecto de diseño escultórico a uno de los participantes, el estudiante de la UMA Pablo Hernández Vílchez.

Un monumento que se levantará en el Campus de Teatinos, cuya elaboración será posible gracias a la financiación popular promovida en la plataforma 'Goteo' y en la que han participado casi 400 personas y una docena de asociaciones culturales memorialistas y sindicatos.

Con esa financiación y el trabajo voluntario de personas y entidades comprometidas en la construcción del monumento, se espera inaugurarlo a finales de 2026 o principios de 2027, en el marco del 90 aniversario del gran éxodo de población que, en su huida, para ponerse a salvo, fue víctima de las acciones bélicas.