La UMA constituye una comisión para evaluar la propuesta de ubicar la Nueva Rosaleda en el campus de Teatinos

El rector de la UMA en rueda de prensa - UMA

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) constituirá de forma inmediata una comisión de expertos para estudiar "con el máximo rigor técnico, jurídico y patrimonial" el informe que plantea la idoneidad de la construcción del estadio de 'La Nueva Rosaleda' sobre terrenos de su propiedad, en la ampliación del campus de Teatinos.

Así lo ha anunciado este lunes el rector, Teodomiro López, en una rueda de prensa en la que ha insistido en que el procedimiento entra ahora en "una fase de estudio y evaluación por parte de la institución académica", en el marco de un proyecto que deberá ser "compatible y consecuente con los intereses de la comunidad universitaria".

A preguntas de los medios de comunicación, López ha detallado que dicha comisión tendrá un carácter multidisciplinar, será participativa y estará abierta a la colaboración de todas las instituciones implicadas en el proyecto.

Asimismo, ha expresado su "disposición absoluta al diálogo" ante una iniciativa que aspira a dotar a la ciudad de "una infraestructura deportiva de primer nivel internacional". No obstante, ha apelado a la prudencia en el marco de un proceso que debe basarse en el análisis riguroso y el consenso e intereses legítimos entre las distintas instituciones implicadas.

Al respecto, ha recordado la vocación histórica de colaboración de la UMA con los grandes proyectos estratégicos de la capital. Como ejemplos, ha citado el protagonismo de la UMA en el desarrollo urbano del distrito Teatinos-Universidad, la permuta de los terrenos de El Ejido para la ampliación del Campus, la construcción del Hospital Clínico Universitario en suelo universitario, el impulso compartido para potenciar el Parque Tecnológico Málaga TechPark o los acuerdos más recientes para facilitar la llegada del metro a Andalucía Tech.

De igual modo, López ha recalcado que cualquier paso definitivo estará supeditado a la defensa de los intereses de la universidad pública, algo que, según ha añadido, "ha ocurrido siempre y me hace ser optimista".

Entre los puntos que la institución considera irrenunciables, el rector ha enumerado la protección y adecuada valoración del patrimonio universitario, la garantía de crecimiento del campus y un retorno proporcional a la actuación que asegure la sostenibilidad y el desarrollo futuro de la institución.

Por último, ha advertido de que cualquier acuerdo sobre los terrenos previstos requerirá la aprobación previa del Consejo de Gobierno y, posteriormente, del Consejo Social, órgano garante del patrimonio de la Universidad. "Se trata de un trámite "preceptivo cuando una operación de esta dimensión supera el 1% de nuestro presupuesto", ha puntualizado.

'LA NUEVA ROSALEDA'

La propuesta de construir un estadio de fútbol en los terrenos de la ampliación del Campus de Teatinos parte del 'Estudio de alternativas de ubicación del nuevo estadio de Málaga'. Este análisis, elaborado por un consorcio multidisciplinar liderado por las consultoras Typsa y Fenwick Iribarren, concluye que una parcela de 66.037 metros cuadrados de titularidad universitaria es el espacio idóneo en la capital tras evaluar cinco posibles ubicaciones alternativas mediante 68 indicadores específicos.

El sector propuesto está delimitado por el bulevar Louis Pasteur por el sur, la avenida Francisco Trujillo Villanueva por el este, el arroyo de Las Cañas por el oeste y la avenida Navarro Ledesma por el norte, situado en las inmediaciones de la Escuela de Ingenierías Industriales.

Según detalla el dossier técnico, la alternativa de Teatinos presenta una ventaja urbanística clave: requeriría un menor tiempo de tramitación legal y burocrática, debido a que el planeamiento de ese suelo como espacio de uso deportivo ya está aprobado por la ordenación urbana y, además, parte de las obras de urbanización de los terrenos se encuentran muy avanzadas.

En el plano económico y operativo, el estudio decanta la balanza hacia la zona universitaria. La construcción de un estadio completamente nuevo para 55.000 espectadores en Teatinos se valora en 414 millones de euros, una cifra inferior a los 434 millones de euros que costaría demoler y reconstruir el actual recinto de Martiricos.

Asimismo, la opción del campus solventaría el gran problema logístico que supondría la reforma de las actuales instalaciones, ya que la reconstrucción en Martiricos obligaría al Málaga CF a exiliarse y trasladarse a una instalación provisional durante los años que durasen las obras.

Finalmente, el documento de viabilidad destaca de forma prioritaria la conectividad multimodal de la zona de Teatinos, que cuenta con acceso directo a través de líneas de autobús urbano y la red de metro. A esto se suma un factor estratégico clave para la movilidad en los días de partido: la plena disponibilidad de las grandes bolsas de aparcamiento en superficie de las distintas facultades durante los fines de semana.

Todos estos condicionantes técnicos y económicos han otorgado a la opción de los terrenos de la Universidad la puntuación máxima en la práctica totalidad de los criterios analizados, situándola muy por delante de cualquier otra alternativa en la ciudad.