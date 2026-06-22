La UMA impulsa su liderazgo internacional en microelectrónica con la ampliación del Laboratorio de Co-Innovación

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MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga amplía de nueve a 15 grupos su Laboratorio de Co-Innovación en Microelectrónica, una iniciativa coordinada por el Vicerrectorado de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos, a través de la Oficina UMA innTech, y promovida junto a Innova IRV y Málaga TechPark.

Esta ampliación del Laboratorio establece un mejor marco de innovación y colaboración tecnológica en el ámbito de la microelectrónica y los semiconductores, conectando la investigación que se desarrolla en la Universidad en esta área con el tejido empresarial del sector, encabezado por IMEC, ha indicado la UMA en un comunicado.

Así, han señalado que, como ya viene ocurriendo desde la creación del Laboratorio hace unos años, su finalidad principal es agilizar la relación y comunicación entre los grupos de investigación con experiencia en este campo y el entorno socioeconómico, generando soluciones de impacto que den respuesta a retos tecnológicos comunes.

La iniciativa responde al modelo de transformación del ecosistema, donde las alianzas público-privadas actúan para agilizar la comunicación y generar soluciones de impacto ante los retos tecnológicos comunes.

ACTUALIZACIÓN

Como fruto de este trabajo conjunto, también se ha actualizado el Catálogo de Capacidades de Investigación e Innovación en Microelectrónica, un documento elaborado a partir de las contribuciones de estos grupos implicados y que se encuentra disponible online.

Este registro permite a las corporaciones alinear sus necesidades concretas con el alto nivel de especialización de los equipos universitarios, poniendo de manifiesto la transversalidad de las soluciones. Además, su nuevo diseño permite la actualización de forma continuada por parte de los grupos con las nuevas investigaciones que estos desarrollan en el área.

Además de este Laboratorio, la Universidad de Málaga cuenta también con otro especializado en Inteligencia Artificial, que se puso en funcionamiento hace unos meses y cuyo Catálogo de Capacidades está disponible en este enlace.

Los Laboratorios de Co-Innovación son proyectos estratégicos de la Universidad de Málaga, impulsados desde el Vicerrectorado de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos y orientados a la creación de entornos estables de co-innovación tecnológica que generen resultados aplicables y con impacto competitivo.

Se conciben como espacios de coordinación y trabajo conjunto que intensifican la cooperación en ámbitos tecnológicos clave y refuerzan la conexión entre los diferentes agentes del ecosistema. Asimismo, se alinean con las prioridades estratégicas y de innovación de la Universidad y contribuyen a dar respuesta a las necesidades y retos del entorno tecnológico y socioeconómico.