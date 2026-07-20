La UMA inaugura la nueva instalación de autogeneración solar del Aulario Severo Ochoa

Instalación de autogeneración solar del Aulario Severo Ochoa. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha inaugurado este lunes la nueva instalación de autogeneración solar del Aulario Severo Ochoa, lo que supone la primera concreción del plan integral de autosuficiencia energética de la institución y un punto de partida de la transformación que la institución desplegará en los próximos años.

El sistema, que ya esta operativo, cubre el 100% de la demanda eléctrica del edificio y encamina a la UMA a convertirse en la primera universidad europea y segunda del mundo, tras la Universidad de Queensland (Australia), capaz de producir, mediante energía solar y sistemas de almacenamiento, toda la energía que necesita.

El Severo Ochoa se convierte en la infraestructura piloto sobre la que la Universidad de Málaga desplegará las nuevas tecnologías de gestión energética y sostenibilidad que se extenderán progresivamente al resto de sus instalaciones. En las clases, por ejemplo, se han instalado sensores de movimiento que encienden la iluminación, así como la climatización. También se ha cambiado toda la luminaria por luces led.

El proyecto ha sido explicado etse lunes en el propio Aulario, donde el Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UMA ha detallado las acciones presentes y futuras de este plan y ha llevado a cabo una visita para comprobar la manera en que se han regulado las instalaciones para conseguir un ahorro de energía del 60%. El 40% restante se produce en la red fotovoltaica instalada en la cubierta del edificio.

El vicerrector, Salvador Merino, ha sido el encargado de conducir el acto, acompañado por el director del Instituto Andaluz de Domótica y Eficiencia Energética de la UMA, Francisco Guzmán; Gema Serrano, por parte de Adobe Verde, y Víctor Bellido, de Solar Lighting SL, firma malagueña especializada en renovables encargada del plan energético de la UMA.

Todos ellos han hecho hincapié en la importancia de lo que hoy se ha inaugurado en este edificio universitario y en el futuro que se plantea en el campus. El proyecto permitirá que la UMA genere más energía que la que consume, con una producción anual prevista superior a 28 gigavatios-hora frente a una demanda de unos 25.

Se ejecutará un sistema fotovoltaico y de almacenamiento que permitirá a la UMA cubrir el 100% de su demanda eléctrica en régimen de autoconsumo compartido y funcionar como un campus descarbonizado.

Durante el acto se ha puesto en valor la colaboración que establece el programa S5 Biodiversa UMA, impulsado por la propia universidad a través del Instituto de Domótica, la ONG Prodiversa y la empresa de inserción sociolaboral Adobe Verde.

Este proyecto, dotado con un presupuesto de 1.140.389,70 euros, de los que cerca de 970.000 proceden de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha permitido formar a 80 personas desempleadas en domótica, eficiencia energética y mantenimiento de instalaciones públicas, favoreciendo así su incorporación al mercado laboral. Todos ellos han estado presentes hoy en el Severo Ochoa.

El proyecto para dotar a la Universidad de Málaga de una infraestructura solar que la situará como una institución energéticamente autosuficiente acumula ya varios hitos en los últimos meses. Entre ellos, destaca la licitación del mayor contrato público promovido por una universidad europea para el suministro energético mediante fuentes renovables, además del respaldo de la Fundación Biodiversidad.

A ello se suma el reconocimiento obtenido el pasado mes de junio por el programa S5 Biodiversa UMA, distinguido con el premio EnerAgen 2026 a la mejor iniciativa de educación, sensibilización y difusión, un galardón concedido por la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía y patrocinado por Red Eléctrica de España.

Así, con esta hoja de ruta, la Universidad de Málaga prevé cubrir el 100% de la demanda eléctrica de todas sus infraestructuras mediante autoconsumo solar.

El plan contempla la instalación de 21.000 paneles fotovoltaicos en la mayor superficie disponible de sus edificios y la incorporación de un sistema de almacenamiento con baterías que garantice el suministro durante la noche.