La UMA obtiene tres galardones en los XIV Premios de Implicación Social de las universidades públicas andaluzas

Archivo - Edificio principal del Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA). - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha sido una de las instituciones más destacadas en la XIV edición de los Premios de Implicación Social que convoca el Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, cuyo fallo se ha dado a conocer recientemente.

La UMA ha obtenido tres de los galardones concedidos en esta edición, que reconocen iniciativas universitarias y colaboraciones con impacto social, tecnológico y de transferencia de conocimiento, ha señalado la institución académica malagueña en un comunicado.

En la categoría dirigida a institutos universitarios, investigadores, centros de investigación, servicios o departamentos de las universidades públicas andaluzas, el premio ha sido concedido ex aequo al proyecto 'Vivir en Casa', de la Universidad de Málaga, y a 'Living Lab Andaluz', de la Universidad de Jaén.

Asimismo, el proyecto Málaga Racing Team, MART Social ha obtenido el Premio de Implicación Social dirigido a empresas y otros organismos públicos o privados con proyección social.

Por su parte, la Oficina de Innovación y Cooperación Tecnológica UMA InnTech ha sido reconocida con el Premio de Implicación Social en la modalidad destinada a empresas y otros organismos públicos o privados con proyección tecnológica.

Finalmente, el Premio a las Experiencias de Internacionalización de las Universidades Andaluzas ha recaído en el proyecto 'The Ulysseus Innovation Hub as a Platform for Territorial Innovation and European Cooperation', de la Universidad de Sevilla. El galardón al Egresado o Egresada quedó desierto.

Los premios, impulsados por el Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, tienen como objetivo reconocer iniciativas que refuercen la conexión entre la universidad y la sociedad, así como proyectos capaces de generar impacto social, económico o tecnológico en su entorno.

Con estos reconocimientos, la Universidad de Málaga consolida su presencia en unos premios que distinguen las iniciativas universitarias con mayor capacidad de transferencia, innovación y compromiso con la sociedad.