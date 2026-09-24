La UMA presenta su nueva oferta cultural 26/27 con ofertas en cine, teatro, música y exposiciones y más talleres

Un taller en el Contenedor Cultural de la UMA - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) arranca el curso académico 2026/2027 con una agenda cultural promovida por el Vicerrectorado de Cultura, pensada tanto para la comunidad universitario como para el resto de la ciudadanía. Esta programación cuenta con actividades gratuitas o a precios reducidos y destaca por el incremento de sus talleres formativos, una sólida oferta de cine, teatro y música, exposiciones temporales y clubes de lectura,

El Vicerrectorado de Cultura ha presentado este jueves su oferta para el nuevo curso, todo ello enmarcado en los preparativos del 36 festival de cine fantástico Fancine, en un acto celebrado en Contenedor Cultural que ha contado con la presencia de la vicerrectora de Cultura de la UMA, Rosario Gutiérrez y el vicerrector adjunto de Cultura, Pepo Pérez, junto a otros miembros del Servicio de Cultura.

Esta nueva programación acogerá exposiciones temporales en la Sala de Exposiciones de Rectorado del Paseo del parque y la Sala Espacio Cero del Contenedor Cultural, en el campus de Teatinos. También habrá una exposición permanente en la Sala La muralla del Rectorado, en el Parque de Málaga.

El Contenedor Cultural de la UMA también arrancará en la primera semana de octubre una programación semanal de cine, artes escénicas y música los martes, miércoles y jueves, respectivamente. Esta programación se extenderá durante todo el curso académico.

Por otro lado, la universidad ha anunciado que duplica el número de talleres ofertados respecto la pasada edición y que estos llegarán por primera vez al campus de El Ejido. En total se ofrecerán ocho talleres con temáticas como la danza, la escritura creativa, el teatro, el flamenco o un laboratorio escénico.

El primero de los talleres, el taller de teatro '#UMAescena', tendrá lugar el 5 de octubre en el Contenedor Cultural y será impartido por la actriz Alessandra García. El día siguiente, tendrá lugar el taller de movimiento 'El cuerpo en acción' en la misma localización por parte del coreógrafo Fernando Hurtado.

El 7 de octubre tendrán lugar en el Edificio de Usos Múltiples del campus del El Ejido el taller 'Escritorio de la UMA', impartido por el escritor y periodista Pablo Bujalance; el taller de iniciación a la polifonía, por el director del Orfeón Universitario de Málaga, Mario Porras; y el taller de baile flamenco, impartido por Ainhoa Bravo Dueñas, egresada del Conservatorio Superior de Danza de Málaga.

Este último tendrá otra sesión el 9 de octubre, coincidiendo con el taller 'Laboratorio escénico de creación colectiva', también en El Ejido y dirigido por la bailarina y coreógrafa Lula Amir; y el taller musical '#UMArock', que será en la Facultad de Ciencias de la Educación y será impartido por docentes de la Royal School of Music.

El último de los talleres será el taller de poesía '#pUMA', que tendrá lugar el 13 de octubre en el Contenedor Cultural y que será impartido por la escritora, fotógrafa y gestora cultural Violeta Niebla.

Otro de los atractivos de esta nueva programación son los clubs de lectura, que se realizarán en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras (CAL) y los distintos centros de la UMA, muchos de los cuales cuentan con un club de lectura integrados por estudiantes, profesorado y personal técnico y de servicios de la UMA.

Esta red de clubs de lectura es una iniciativa pionera, tomada como experiencia piloto para extender a otras universidades andaluzas. También hay un club de lectura en el Contenedor Cultural en el que participan personas externas a la UMA.

Entre los próximos encuentros de clubs de lectura se encuentra el de Mónica Ojeda, con 'Chamanes eléctricos en la fiesta del sol' (2024) como libro principal de lectura, aunque pueden ser otros; será el próximo miércoles 7 de octubre por la tarde, en el edificio del Rectorado del parque.

El siguiente encuentro de clubs de lectura tendrá lugar como actividad previa al XXXVI Fancine y su temática de este año, 'Programados para amar'. Será con Ana Merino, a propósito de su libro 'El camino que no elegimos' (2025) como libro principal de lectura en la sala de Juntas del Rectorado UMA a las 19,00 horas. Además, se cuenta con un club de lectura propio del Contenedor Cultural, moderado desde hace años por Violeta Niebla.

Por otro lado, en colaboración con entidades y asociaciones socioculturales y otras áreas de gestión de la UMA se ofertarán diversos seminarios, coloquios y eventos artísticos y académicos, como La Sala de Cineastas Málaga, que proyecta en el cine Albéniz, donde también colabora Málaga ProCultura-Festival de Málaga, películas españolas sin estreno comercial previo en la ciudad, incluyendo encuentros del público con sus directores.

XXXVI EDICIÓN DE FANCINE

El Festival de Cine fantástico de la Universidad de Málaga, tendrá lugar del 11 al 17 de noviembre en el cine Albéniz y otras localizaciones de la UMA y la ciudad, organizado por el Vicerrectorado de Cultura UMA en alianza con el Festival de Málaga.

El cartel de esta edición, a cargo de la dibujante Natacha Bustos, ya se presentó el pasado junio y a finales de octubre se avanzará toda la información sobre la programación de películas y las actividades de la edición de este año.

Como antesala a este, la UMA organiza varias actividades como el curso gratuito 'Be Comics & Videogames', que se desarrollará entre este viernes y el 11 de diciembre de 2026 en el Contenedor Cultural. Es una actividad del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga junto a la Cátedra de videojuegos, gamificación y juegos serios de la UMA y en el marco de la XXXVI edición de Fancine.

Otra actividad previa a Fancine, y que es novedad en 2026, es la celebración por primera vez de UMA Graphic Festival, un evento, gratuito de cómic independiente, fanzines y autoedición que se celebrará en la Facultad de Bellas Artes de la UMA el 22 y 23 de octubre de 2026. Además de estands, habrá charlas y mesas redondas con artistas invitados, una exposición colectiva y una fiesta de clausura.

Por último, tendrá lugar el ciclo 'Camino a Fancine', con una programación de películas cada martes de octubre a las 18,00 horas de proyecciones gratuitas en el Contenedor Cultural hasta llegar a su inauguración en noviembre. La temática de las películas seleccionadas para 'Camino a Fancine' gira en torno al lema central del Festival, que este año es 'Programados para amar'.