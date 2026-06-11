La UMA y Wes Trade desarrollan un proyecto para impulsar la innovación tecnológica con IA en el sector agrícola

Acuerdo entre UMA y Wes Trade - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) - La Universidad de Málaga y la empresa tecnológica 'Wes Trade Ltd.' han suscrito este jueves un convenio de colaboración para la puesta en marcha del proyecto piloto 'Irrigoptimal' en Málaga, una iniciativa orientada a impulsar la innovación tecnológica en el sector agrícola mediante el uso de la inteligencia artificial.

El acuerdo, según ha explicado la UMA en un comunicado, tiene como objetivo desarrollar e implementar soluciones avanzadas para afrontar algunos de los principales desafíos de la agricultura actual, entre otras, el riego inteligente ante la escasez de agua, la predicción de plagas y enfermedades y la monitorización de nutrientes.

La Universidad de Málaga participará en el proyecto con un equipo de expertos liderado por el catedrático de Geografía José Damián Ruiz Sinoga e integrado también por los doctores Paloma Hueso González y José Antonio Sillero.

Los investigadores serán los encargados de diseñar y coordinar dos líneas de ensayo, una centrada en el cultivo del aguacate y otra en el del olivo. Para llevar a cabo los estudios, instalarán una red de sensores que permitirá recopilar datos y analizar el comportamiento de ambos cultivos.

Por su parte, Wes Trade suministrará sin coste el equipamiento de medición, compuesto por estaciones meteorológicas y registradores de datos para el control de la humedad y los nutrientes del suelo, además de facilitar el acceso a la plataforma informática 'Irrigoptimal', herramienta sobre la que se apoyará el desarrollo de las investigaciones.

La colaboración también contempla la creación de un laboratorio de pruebas reales para asentar las bases de futuras propuestas de investigación conjuntas, tanto a nivel nacional como europeo. De esta manera, la empresa tecnológica reconoce a la UMA como un socio preferente para el desarrollo de próximos proyectos científicos en el campo de la Inteligencia Artificial.

Asimismo, ambas entidades asumen el compromiso de promover la difusión de los resultados obtenidos. El convenio establece una duración de cuatro años, con la opción de acordar una prórroga si las partes lo estiman oportuno. Para garantizar el cumplimiento de las actividades se ha constituido una comisión de seguimiento paritaria encargada de la supervisión y el control de los trabajos.

La elección del aguacate y el olivo para el desarrollo de este proyecto responde a la relevancia estratégica que ambos cultivos tienen en Andalucía. La comunidad autónoma concentra la práctica totalidad de la producción española de frutos subtropicales, especialmente en las provincias de Málaga y Granada, donde el aguacate se ha convertido en una de las principales apuestas del sector agrario.

Por su parte, el olivar es el gran pilar de la agricultura andaluza, con más de 1,6 millones de hectáreas cultivadas y un liderazgo mundial en la producción de aceite de oliva.

Sin embargo, tanto los cultivos subtropicales como el olivo afrontan retos crecientes derivados de la escasez hídrica, el cambio climático y la aparición de nuevas plagas, lo que convierte a la innovación tecnológica y a la gestión inteligente de los recursos en elementos clave para garantizar su sostenibilidad.

'Wes Trade Ltd' es una empresa con sede en Malta que trabaja en el diseño e implementación de soluciones tecnológicas integradas basadas en inteligencia artificial, aprendizaje automático e Internet de las cosas (IoT), aplicadas a sectores como la agricultura, la gestión del agua, la energía y el medio ambiente.

La presentación del convenio contó con la participación del vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa de la Universidad de Málaga, Juan Carlos Rubio; el director ejecutivo de la empresa tecnológica Wes Trade, Alessio Bucaioni; y el catedrático de Geografía y responsable de las investigaciones, José Damián Ruiz Sinoga.

El acto reunió además al cónsul de Malta, quien siguió de cerca una iniciativa llamada a reforzar la colaboración entre la universidad y una empresa tecnológica de este país.