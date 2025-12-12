Unai Sordo pide "no generalizar" la idea de que en España la corrupción "campa a sus anchas": "No creo que sea cierto"

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo, en una imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pedido que no se generalice la idea de que en España la corrupción "campa a sus anchas". "No creo que sea cierto", ha dicho, a la vez ha reclamado exigencia en la depuración de responsabilidades. Además, ha señalado que el acoso sexual, junto a la violencia machista, es la expresión "más dramática de un machismo atávico".

En este sentido se ha pronunciado Sordo este viernes en Málaga ante las preguntas de los periodistas antes de participar en la asamblea de delegados del sindicato en esta provincia.

Así, ha dicho que para dimensionar correctamente lo que está ocurriendo en el país, se debe tener en cuenta que "la gran mayoría de las administraciones públicas, de las empresas públicas, de los operadores políticos sindicales e incluso empresariales no transitan por caminos de corrupción".

"Creo que hay que tratar de cambiar la sensación de que en España la corrupción generalizada campa a sus anchas", ha dicho, y ha añadido que "hay que tratar de evitar esa sensación generalizada de que todo es un desastre de que todo el mundo roba porque no es cierto y porque favorece la antipolítica, y para eso hay que ser muy exigentes en la exigencia de pedir responsabilidades".

"Las responsabilidades penales, evidentemente, y llegado el caso, las responsabilidades políticas. Yo lo que creo es que hay que investigar todos estos casos", ha sentenciado.

"Creo que es bueno tener la prudencia para comprender todo lo que está ocurriendo, para analizar convenientemente todo lo que está ocurriendo, dejar que se sustancien esos procesos judiciales y cuando haya las sentencias correspondientes actuar con la absoluta contundencia ante cualquier caso de corrupción, venga y provenga de donde venga y provenga. Las dos cosas son compatibles", ha agregado.

"PERSEGUIR, ACOTAR Y DENUNCIAR" EL ACOSO SEXUAL

Preguntado por los casos de acoso sexual, Unai Sordo ha dicho que todo comportamiento de acoso, "pero particularmente el sexual, lo que hay que hacer en cualquier espacio, en cualquier partido, en cualquier organización, es perseguirlo, acotarlo, denunciarlo y tomar las medidas más drásticas posibles".

"Los acosos sexuales, son la expresión más dramática, junto con la violencia machista, lógicamente, de ese machismo atávico que creo que tenemos todavía genéticamente demasiado instalado ha expuesto.